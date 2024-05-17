İstilacı zararlı türün tehdidi altındaki Karadeniz tarımı için acil mücadele çağrısı

Karadeniz Bölgesinde Kokarca Alarmı

Batı Karadeniz başta olmak üzere, tüm Karadeniz Bölgesi'nde tarım alanlarına büyük zararlar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı acil mücadele çağrısı yapıldı. Bu zararlı böcek, Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü olup, bölge tarımı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli ve Fatsa Ticaret Borsası'nın eski Başkanı Ahmet Koç, mevcut mücadele çalışmalarının yetersiz olduğunu ve Türk tarımının büyük risk altında olduğunu dile getirdiler.

Mücadelede Bütüncül Yaklaşımın Önemi

Kefeli ve Koç, kahverengi kokarca ile etkili bir mücadele için, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bölge ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, Karadeniz ihracatçı birlikleri, ziraat odaları ve fındık ihracatçılarının ortak bir mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladılar. 2017 yılında Türkiye'ye giren ve 17 ilde görülen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede, samuray arısı, fenomen tuzaklar ve 4 çeşit ithal ilaç kullanılmasına rağmen henüz kesin bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Fındık Üretimi ve Ekonomiye Etkileri

Ülkemizin, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olması nedeniyle, gelecek yıllarda fındık başta olmak üzere tarım ürünleri gelirlerinde düşüşe neden olacak kahverengi kokarca zararlısıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi. Ahmet Koç, kahverengi kokarcanın ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan fındık için büyük bir risk olduğunu belirtti. Çiftçilere ilaç desteğinin sağlanarak hızlı ve kapsamlı bir mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Oda ve Borsa Başkanlarına Çağrı

Koç, devletin bu duruma el attığını ve devam edeceğini ancak oda ve borsa başkanlarının da bu süreçte aktif rol alması gerektiğini söyledi. Mücadelede her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini ve bu konuda iş birliğinin şart olduğunu ifade etti. Kahverengi kokarca ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımın önemi ve aciliyeti bir kez daha altı çizildi.