Enginar soyarak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar

Enginar soyucuları, her gün yüzlerce enginarı özenle soyarak asgari ücretin dört katı kazanç elde ediyor. Bu zorlu işte dikkat ve tecrübe büyük önem taşıyor. Enginar soymanın inceliklerini ve işin tarım ekonomisine katkılarını keşfedin.

Güne enginarla başlamak

Sabahın erken saatlerinde iş başı yapan enginar soyucuları, dakikalar içinde yüzlerce enginarı özenle soyup hazırlayarak sofralara ulaştırıyor. Enginarın taze ve lezzetli halini koruyarak tüketiciye sunan bu ustalar, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Ömer Faruk Taşyürek, "Bu iş elma veya patates soymaya benzemez. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli," diyerek işin zorluğunu vurguluyor.

Günlük enginar soyma maratonu

Her gün yaklaşık bin ila bin 200 enginar soyan ekip, bu zorlu işi yaparken psikolojinin de önemli olduğunu belirtiyor. Ömer Faruk Taşyürek, "Bir dakikada ortalama 3 veya 4 enginar soyabiliyoruz. Bazen 5, 6 veya 7 olduğu da oluyor. Türkiye'de 50 tane soyucu varsa, ancak 10'u bu kalitede soyabilir," diyor. İşin zorlukları, dikkat ve tecrübenin yanı sıra hız gerektiriyor.

Tecrübenin önemi

Bu işte 25 yıllık deneyime sahip olan Özgür Alkan, işin yorucu olduğunu ve sıkı bir tempo gerektirdiğini belirtiyor. "Kazancı da ona göre, çok şükür tatmin ediyor. Çalışma saatleri ve riski yüksek. 25 senedir bu kolum 6 ay boyunca dönüyor. Sevmeyen bir insan bu işi yapamaz. El becerisi olması lazım," diyor. Alkan ayrıca bıçakların kalitesinin de önemli olduğunu ekliyor.

Genç nesil de iş başında

18 yaşındaki Yusuf Alkan ise bu işi severek yaptığını belirtiyor. "Bu işte görüp görülebilecek en genç nesil ben olabilirim," diyor. Genç yaşına rağmen tecrübeli ustalarla birlikte çalışarak işin inceliklerini öğreniyor. Yusuf, gelecekte bu meslekte daha da ustalaşmayı hedefliyor.

Enginarın değeri ve piyasa fiyatları

Ekip tarafından özenle soyulan çanak enginarlar, marketlerde ve satış noktalarında perakende olarak satılıyor. Tanesi 50 ila 80 TL arasında alıcı bulan enginarlar, yüksek fiyatlarına rağmen talep görüyor. Enginarın sağlık açısından faydaları ve lezzeti, tüketicileri bu ürüne yönlendiriyor.

El emeği ve kalite

Ömer Faruk Taşyürek, enginar soyarken kullanılan bıçakların jiletten keskin olduğunu ve dikkatli olunmazsa ellerini kesebildiklerini belirtiyor. "Herkesin yapabileceği bir şey değil. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli bu konuda. Kimse eline bıçağı alıp hemen ilk seferde bu kadar soyamaz," diyor. İşin zorluğuna rağmen, ekip kaliteli enginar soyumuyla tanınıyor.

Tarım ekonomisine katkı

Enginar soyucuları, sadece kendi kazançlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Özverili çalışmaları sayesinde, enginar üreticileri ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebiliyor. Bu işin, tarım sektöründe önemli bir yeri var ve devamlılığı sağlanıyor. Enginar soymak, el emeği ve dikkat gerektiren bir iş olmanın ötesinde, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli bir katkı sağlıyor.