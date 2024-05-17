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Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyünde meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve kamyondaki meşrubatlar çevreye saçıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!
Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!
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İnebolu’da Kaza! Kamyon Kontrolden Çıktı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, meşrubat yüklü bir kamyon şarampolde bulunan tarlaya devrildi. Kaza sonucu kamyonda sıkışan iki kişi yaralandı. İlyas E. yönetimindeki 37 ACJ 953 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlara takılarak durabildi.

Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!

İtfaiye Ekipleri Kurtarma Çalışması Yaptı

Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü İlyas E. ve yanındaki Bayram B. araç kabininde sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan İlyas E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!

Kamyondaki Meşrubatlar Çevreye Saçıldı

Kazanın etkisiyle kamyonda taşınan meşrubatlar çevreye saçıldı. Olay yerine gelen yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.Meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi! Kazayı görenler aracın içinden nasıl sağ çıktıklarına inanamadı!

# eğitim, trafik, kaza, araç, kastamonu

17 May 2024 - 10:29 Kastamonu/ İnebolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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