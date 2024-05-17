İnebolu’da Kaza! Kamyon Kontrolden Çıktı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, meşrubat yüklü bir kamyon şarampolde bulunan tarlaya devrildi. Kaza sonucu kamyonda sıkışan iki kişi yaralandı. İlyas E. yönetimindeki 37 ACJ 953 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlara takılarak durabildi.
İtfaiye Ekipleri Kurtarma Çalışması Yaptı
Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü İlyas E. ve yanındaki Bayram B. araç kabininde sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan İlyas E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.
Kamyondaki Meşrubatlar Çevreye Saçıldı
Kazanın etkisiyle kamyonda taşınan meşrubatlar çevreye saçıldı. Olay yerine gelen yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.