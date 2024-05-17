İnebolu’da Kaza! Kamyon Kontrolden Çıktı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, meşrubat yüklü bir kamyon şarampolde bulunan tarlaya devrildi. Kaza sonucu kamyonda sıkışan iki kişi yaralandı. İlyas E. yönetimindeki 37 ACJ 953 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlara takılarak durabildi.

İtfaiye Ekipleri Kurtarma Çalışması Yaptı

Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü İlyas E. ve yanındaki Bayram B. araç kabininde sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan İlyas E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Kamyondaki Meşrubatlar Çevreye Saçıldı

Kazanın etkisiyle kamyonda taşınan meşrubatlar çevreye saçıldı. Olay yerine gelen yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.