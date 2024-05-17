Bolu ve Türkiye'de Şimşir Ağacının yeni yaşam alanları ve faydaları keşfedildi

Şimşir Ağacının Yeni Yaşam Alanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırma ile Türkiye'deki şimşir ağacının giderek azalan popülasyonuna dair umut verici haberler geldi. Araştırmada, Bolu'nun yanı sıra 24 ilde şimşir ağacının yaşam alanları tespit edildi. Özellikle Bolu ilinde Göynük, Gerede ve Seben ilçelerinde bu ağaç türüne rastlandı.

Şimşir Ağacının Faydaları

Şimşir ağacı, taşlık ve çorak bölgelerde kendiliğinden yetişebilen, yapraklarını dökmeyen bir ağaççık olarak tanımlanır. Bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan bu ağaç, halk arasında çalı benzeri yapısıyla da bilinir. Şimşirin sağlık açısından birçok faydası bulunur; karaciğer ve mide-bağırsak rahatsızlıkları başta olmak üzere, sinir hastalıkları ve saç dökülmesine karşı etkili olduğu bilinir. Ayrıca, vücutta terleme yoluyla yüksek ateşi düşürdüğü de tespit edilmiştir.

Şimşir Ağacının Zararları

Şimşir ağacının faydalarının yanı sıra, hayvan beslenmesinde kullanıldığında içerdiği toksik maddeler nedeniyle zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, şimşirin hayvan yemi olarak kullanılmasından kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Şimşir Ağacının Çeşitli Kullanım Alanları

Şimşir ağacının kullanım alanları oldukça geniştir. Bahçe düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bu ağaç, aynı zamanda kereste ve odun olarak da değerlendirilir. Süs eşyaları, oyuncaklar, havanlar, kaşıklar, taraklar, tabaklar, tavla pulları, ağızlıklar, makine yatakları ve mekik gibi birçok ürünün yapımında da kullanılmaktadır. Bu çeşitlilik, şimşir ağacının ekonomik değerini artırmakta ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektedir.