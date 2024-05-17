Bolu vefat edenler.. 17 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

NAFİZ ALTOK
Kındıra Köyü Ercek Mahallesi halkından, Safure ALTOK’un eşi, Yaşar, Bahattin, Selahattin ALTOK, Aynur BAYRAM’ın babaları;
Cenazesi bugün Kındıra Köyü Ercek Mahallesi Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Ercek mahalle mezarlığına defnedilcektir.
MURADİYE KOCA
Kuzörenemirler Köyü halkından, Şadi KOCA’nın eşi, Necmi, Nevzat, Nahit ve Sami KOCA, Emine YAMAK’ın anneleri;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Kuzörenemirler Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.