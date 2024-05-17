Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde tarihi rekor peşinde!

Süper Lig'de bu sezon dış sahada yenilgisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezonun son dış saha maçında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılabilirse hem deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürecek hem de şampiyonluk umutlarını son maça taşıyacak.

Fenerbahçe'nin deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Takım, 18 deplasman maçında 15 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, hiç mağlubiyet yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen Fenerbahçe, kendi kalesinde ise sadece 11 gol izin verdi. Bu istatistiklerle Fenerbahçe, dış sahada Süper Lig tarihinde en fazla galibiyet elde ettiği sezonunu yaşıyor.

Rekor peşindeki kanarya

Sarı-lacivertli takım, ayrıca deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinde bu alanda bir rekorun sahibi oldu. Son iki haftaya girilirken Galatasaray'ın altı puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu zorlu deplasman maçını kazanarak puan farkını üçe indirme ve şampiyonluk yarışını son maça taşıma şansını elde etmek istiyor.

Son virajda Galatasaray engeli

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve öğrencileri, Konyaspor ve Sivasspor'a karşı yaşadıkları son dönem puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. Bu maçlar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda aldığı yaralar olarak görülüyor.

Tarihi rekora ulaşmak için son adım

Eğer Fenerbahçe, Galatasaray karşısında galibiyete ulaşırsa, bu sezon dış sahada topladığı 48 puanla 'dış sahada en fazla puan toplama rekoru'nu kırma başarısını gösterecek. Bu, takımın motivasyonunu daha da artıracak ve şampiyonluk için umutlarını canlı tutacak bir gelişme olacak.