Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız"

Kocaelispor'un Süper Lig hayalleri, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda aldıkları mağlubiyetle sona erdi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takım, Çorum FK'ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi. Bu sonuç, takımın ve taraftarların sezon boyunca peşinden koştuğu Süper Lig hedefine ulaşma umutlarını da yok etti.

Ertuğrul Sağlam'dan açıklamalar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam, duyduğu hayal kırıklığını ve üzüntüyü ifade etti. Sağlam, "Bugün kazanamamamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Özellikle taraftarlarımıza bu sevinci yaşatamadığımız için ayrıca üzgünüz," dedi. Sağlam, takımın ve taraftarların hayal kırıklığını paylaştığını ve herhangi bir suçlama yapmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

Gelecek sezon için umutlu mesajlar

Sağlam, gelecek sezona dair planların şimdiden başladığını ve Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacak doğru planlamayı yapacaklarını vurguladı. "Bu gece kötü geçecek ama yarından itibaren çalışmalara başlayacağız," diyerek önlerindeki süreç için umutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, taraftarların ve Kocaeli şehrinin desteğiyle bu hedefe ulaşacaklarına olan inancını ifade etti.

Çorum FK'ya tebrikler

Sağlam, maçın ardından Çorum FK'yi de tebrik etti. Rakip takımın galibiyeti hak ettiğini ve iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Kocaelispor olarak, bu mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını ve gelecek sezona daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Kocaelispor taraftarlarına mesaj

Teknik Direktör, Kocaelispor taraftarlarına seslenerek, onların desteği ve sevgisiyle önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde gireceklerini söyledi. Sağlam, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların desteğiyle daha güçlü bir Kocaelispor yaratacağız," dedi.