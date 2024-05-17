2024 BMW 520i incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler?

BMW'nin prestijli 5 Serisi'nin sekizinci nesli olan G60, 2024 yılında yenilenen 520i ile karşımıza çıkıyor. Eskiden 'ekonomi lüksü' olarak bilinen 5 Serisi, artık daha yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. 2024 BMW 520i, 114.900 dolar (yol maliyetleri hariç) başlangıç fiyatıyla satılıyor ve BMW'nin 7 Serisi'ne daha yakın bir deneyim sunuyor. Bu makalede, 2024 BMW 520i'nin özelliklerini, fiyatını, teknolojisini ve performansını inceleyeceğiz.

BMW 520i'nin Fiyatı Ne Kadar?

2024 BMW 520i, 114.900 dolarlık başlangıç fiyatıyla G60 5 Serisi'nin en uygun fiyatlı modeli. Ancak bu, 2017'de piyasaya sürülen yedinci nesil G30 520i'den yaklaşık 25 bin dolar daha pahalı. Giriş seviyesi 520i'nin benzinle çalışan tek model olmasıyla birlikte, hibrit teknolojili 2.0 litrelik turbo benzinli üniteye iki elektrikli i5 modeli eşlik ediyor.

Donanım ve Paketler

2024 BMW 520i, Geliştirme Paketi ve 'Merino' Bakır Kahverengi deri iç mekân opsiyonlarıyla test edildiğinde 126.700 dolara kadar çıkabiliyor. Donanım Paketi, BMW Bireysel Tanzanit Mavisi boya, Titanyum Bronz 20 inç alaşım jantlar ve 17 hoparlörlü, 655W Bowers ve Wilkins ses sistemi gibi özellikleri içeriyor. Standart olarak gelen M Spor Paketi, mavi fren kaliperleri ve düz tabanlı direksiyon simidi gibi tasarım öğelerini içeriyor.

Güvenlik ve Sürücü Asistanları

2024 BMW 520i, beş yıldızlı ANCAP güvenlik derecelendirmesine sahip. Otonom acil frenleme (AEB), dur-kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritte kalma asistanı, ön ve arka çapraz trafik uyarısı gibi sürücü asistanları sunuluyor. Matrix LED farlar ve geniş hava yastığı sistemi de güvenlik özellikleri arasında.

Teknoloji ve İç Mekan

BMW 520i, en yeni iDrive İşletim Sistemi 8.5'i çalıştıran 14,9 inçlik bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Sürücünün önünde 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve baş üstü gösterge ekranı bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Bluetooth, AM/FM ve DAB radyo, Harman Kardon ses sistemi ve kablosuz telefon şarj cihazı gibi teknolojiler de mevcut.

Performans ve Sürüş Deneyimi

2024 BMW 520i, 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motoruyla 153 kW ve 330 Nm tork üretiyor. 48 voltluk hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen motor, 0-100 km/s hızlanmayı 7.5 saniyede tamamlıyor. Yakıt tüketimi ise 6.7 L/100 km olarak belirtilmiş. ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman ve arka tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış olan 520i, daha rafine ve lüks bir sürüş sunuyor.

İç Mekan Konforu ve Depolama

520i'nin iç mekanında sabit panoramik cam tavan, elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, çift bölgeli klima kontrolü, iç ortam aydınlatması, elektrikle ayarlanabilen direksiyon simidi ve temassız elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor. 520 litrelik bagaj kapasitesi, 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklarla genişletilebiliyor.

BMW 520i Satın Almalı Mısınız?

2024 BMW 520i, artık daha büyük, daha ağır ve daha karmaşık. Dinamik performans açısından eski modellerden farklı olsa da, lüks ve konfor açısından oldukça gelişmiş. Fiyatının yüksek olması ve elektrikli araç seçeneklerinin artması, 520i'yi tercih etmenizi zorlaştırabilir. Ancak, lüks bir sedan arıyorsanız ve benzinli bir motor tercih ediyorsanız, 520i iyi bir seçenek olabilir.