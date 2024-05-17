Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, Trendyol 1. Lig Play-off 1. Turu'nda elde edilen Kocaelispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda, takımının ve taraftarlarının gösterdiği azim ve kararlılığı övdü. Çorum FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselirken, Özbalta'nın stratejisi ve oyuncuların performansı dikkat çekti.

Stratejik hazırlık ve takım ruhu

Maç öncesi yapılan detaylı analizler ve kısa süreli yoğun antrenmanlar, Çorum FK'nın bu önemli galibiyetinde büyük rol oynadı. Özbalta, "Yorucu bir sezonun ardından, az bir zaman içinde çok şey yapmamız gerekti. Oyuncularımızın teorik ve pratik anlamda gösterdiği performans gurur vericiydi," diyerek süreci özetledi.

“Kocaelispor’u iyi analiz ettik”

Kocaelispor ile sezon içindeki üçüncü karşılaşmaları olduğunu belirten Özbalta, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerini ve buna göre bir plan geliştirdiklerini vurguladı. Oyuncuların maç sırasında bu planı kusursuz bir şekilde uygulamaları, takımın başarısını perçinledi.

Taraftarlarla bütünleşen bir takım

Çorum FK'nın başarısında, şüphesiz ki coşkulu taraftarlarının da payı büyük. Maç günü stadı dolduran binlerce taraftar, takıma olan bağlılıklarını ve desteğini açıkça sergiledi. Özbalta, taraftarların bu coşkusu karşısında duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Onların enerjisi bizi daha da güçlendiriyor," dedi.

Gelecek planları ve hedefler

Özbalta, 20-24 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da yapılacak olan maçlara da değindi. Teknik direktör, rakip takımın güçlü yönlerine saygı duyduklarını fakat Çorum FK olarak kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirtti. "İnşallah finale kalırız," diyerek umutlarını ve hedeflerini paylaştı.

“İşin sonuna kadar gitmek istiyoruz”

Takımın sadece mevcut başarılara odaklanmakla kalmayıp, sürekli gelişim göstermeyi ve zirvede kalmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. Özbalta, "Biz işin sonuna kadar gitmek istiyoruz. Çorum için, taraftarlarımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.