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Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

Yabani dizisinin 34. bölümünde, Yaman Rüya'yı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişirken, Serhan'ın planları tehlike yaratıyor. 18 Mayıs Cumartesi 20.00'da Now TV'de.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor? mask
Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?
Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?
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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yabani dizisinin heyecanla beklenen 34. bölümünün ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu. NTC Medya imzalı ve Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizi, yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geliyor.

Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

Rüya'nın Zorlu Mücadelesi

Yabani'nin yeni bölümünde, Rüya'nın hikayesi merkezde yer alıyor. Kendisini inanmayan ve gerçek kimliğini anlatamadığı insanlar arasında kilitli kalan Rüya için tehlike her geçen gün artmakta. Serhan, Şebnem’i kontrol altına aldığını düşünse de, asıl tehlike Rüya'yı tehdit ediyor. Yaman, Rüya'yı zamanında bulup, annesinin akıbetine uğramasını önleyebilecek mi?Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

Serhan'ın Planları ve Yaman'ın Cevabı

Serhan için planlarını sürdürmek ve Yaman'ı alt etmek vazgeçilmez hedefler arasında. Ancak Yaman, Serhan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması için bir strateji geliştiriyor. Yaman'ın oyunu, Serhan'ın sırlarla ördüğü duvarları yıkmaya yetecek mi?Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

Asi ve Alaz'dan Müdahale

Diğer yandan Asi ve Alaz, Çağla'nın Yakup tarafından köşeye sıkıştırılmasına kayıtsız kalamazlar. Alaz, kardeşini korumak adına aşkın sınırlarını zorlayan bir hamle yapar. Yabani dizisinin bu bölümü, sadece aksiyon değil, aynı zamanda duygusal anlarla da dolu.Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

Yayın Bilgileri

Yabani'nin merakla beklenen yeni bölümü, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da Now TV'de izleyicilerle buluşacak. Bu bölümde yaşanacaklar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yabani dizisinin 34. bölümde izleyiciyi neler bekleniyor?

# Medya

17 May 2024 - 11:10 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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