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Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi

Hande Erçel, Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesiyle büyüledi. Sosyal medyada gündem olan Erçel, hayranlarından tam not aldı ve uluslararası basında geniş yer buldu. Türk basını, Erçel’in başarısını yakından takip etti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi mask
Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi
Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi
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Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu. Türk oyuncu Hande Erçel, kırmızı halıda verdiği pozlarla festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Erçel’in kıyafet kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi

Kırmızı Elbisesi ile Büyüledi

Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Hande Erçel, bu cesur seçimiyle büyük beğeni topladı. Elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabılarla tamamlayan oyuncu, hem basın mensuplarının hem de hayranlarının ilgi odağı oldu. Kırmızı elbise, Hande Erçel’in zarafetini ve şıklığını ön plana çıkarırken, festivalin atmosferine de uyum sağladı.

Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi

Hayranlarından ve Moda Eleştirmenlerinden Tam Not Aldı

Hande Erçel’in Cannes Film Festivali’ndeki kırmızı elbiseli görünümü, hayranlarından tam not aldı. Hem Türk basınında hem de uluslararası basında geniş yer bulan Erçel, festivale damga vurdu. Hayranları, oyuncunun güzelliğini ve şıklığını övgü dolu sözlerle dile getirdi.Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi

Cannes Film Festivali’nde ünlülerin kıyafetleri, moda eleştirmenlerinin de yakın takibinde oldu. Hande Erçel’in kırmızı elbisesi, birçok moda eleştirmeninden tam not aldı. Cesur ve iddialı seçimleriyle dikkat çeken Erçel, modanın nabzını tutmayı başardı.

Hande Erçel’in Cannes Macerası

Hande Erçel’in Cannes Film Festivali’ndeki macerası, sadece kırmızı halı ile sınırlı kalmadı. Festival boyunca çeşitli etkinliklere katılan oyuncu, sinema dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Erçel, Cannes’da geçirdiği zamanı sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı.Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde kırmızı elbisesi ile büyüledi

Türk Basını Erçel’i Konuştu

Hande Erçel’in Cannes Film Festivali’ndeki kırmızı halı görüntüleri, Türk basınında da geniş yankı buldu. Televizyon programları, magazin haberleri ve gazeteler, Erçel’in şıklığını ve güzelliğini öne çıkaran haberler yaptı. Türk basını, Erçel’in Cannes’da gösterdiği başarıyı yakından takip etti.

# Medya, uluslararası

17 May 2024 - 11:22 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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