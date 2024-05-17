Beşiktaş’ta eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Hatayspor maçı öncesi son durum!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Hatayspor ise 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgiyle topladığı 37 puanla düşme hattında, 18. sırada bulunuyor.

Avrupa hedefi için puan şart

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor. 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanacak final maçında zafer kazanarak hem kupayı müzesine götürmek hem de gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Siyah-beyazlılar, ligi bitireceği sıranın da önemli olması nedeniyle kalan son iki haftada puan kaybı yaşamak istemiyor.

Sakatlık durumları

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın durumu sağlık ekibinin kararına bağlı. Ayrıca, Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Milot Rashica, Hatayspor karşılaşmasında oynayabilecek durumda.

Cezalılar takıma dönüyor

Kırmızı kart cezalısı Al-Musrati ile sarı kart ceza sınırına ulaştıkları için geçen hafta sahada yer alamayan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı. Bu üç futbolcu, teknik direktör tarafından görev verilmesi halinde Hatayspor maçında sahada olabilecek.