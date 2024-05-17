Galatasaray’ın Kemerburgaz tesisleri son durum! Galatasaray Kemerburgaz tesisleri ne zaman bitecek?

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerlerken, Kemerburgaz'da yapımı devam eden yeni tesislerin inşaat süreci de merak konusu. Taraftarlar, Kemerburgaz Tesisleri'nin ne zaman tamamlanacağını ve futbol takımının ne zaman bu yeni tesislere taşınacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray Kemerburgaz tesisleri maliyeti

Galatasaray'ın yeni tesisi Kemerburgaz Tesisleri, 14 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa ediliyor. Başkan Dursun Özbek, futbol takımının yeni sezona bu tesislerde başlayacağını açıklamıştı. İnşaat süreci her geçen gün ilerlerken, tesislerin tamamlanma aşamasına yaklaştığı düşünülüyor. Özellikle taraftarlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle inşaat sürecini yakından takip ediyor.

Galatasaray Kemerburgaz tesisleri ne zaman açılacak?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin Temmuz ayında açılmasının planlandığını belirtti. Ancak, kesin bir tarih verilmemesine rağmen, tesislerin yeni sezona yetiştirileceği öngörülüyor. Sezonun bitimiyle birlikte, futbol takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yeni tesislere taşınması bekleniyor.

Kemerburgaz tesisleri özellikleri

Yeni Kemerburgaz Tesisleri, 14 bin 500 metrekarelik devasa bir alanda kurulacak. Tesisin ilk aşamasında 2 futbol sahası tamamlanacak olup, toplamda 6 futbol sahası bulunacak. Bu geniş alana sahip tesis, Galatasaray'ın Florya'daki 4 bin 500 metrekarelik eski tesisine kıyasla oldukça büyük bir gelişme sunuyor.

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları

Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarda yeni tesisin önemine değinerek, Galatasaray'ın geleceği için büyük bir adım attıklarını belirtti. Tesislerin büyüklüğü ve modern yapısıyla, Galatasaray’ın sportif başarılarına katkı sağlayacağına inanılıyor.

Galatasaray taraftarının beklentileri

Galatasaray taraftarı, Kemerburgaz Tesisleri'nin tamamlanmasını dört gözle bekliyor. Yeni sezonda yeni tesislerde başlayacak olan takım, Florya'daki eski tesislere veda edecek. Tesislerin, takımın performansını olumlu etkileyeceği ve şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.