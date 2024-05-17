Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan, Hazar Ergüçlü’yü övdü: Dilber rolü onunla hayat buldu

Reyting Rekorları Kıran Dizi Camdaki Kız

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle büyük beğeni toplayan Cihangir Ceyhan, YouTube'da yayınlanan 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun hayatı, kariyeri ve gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdiği bu röportajda, hayranlarını heyecanlandıracak detaylar paylaştı.

Adana’daki Sanatçılar Parkı’na Heykel Dikme Hayali

Cihangir Ceyhan, en büyük hayalinin Adana’daki Sanatçılar Parkı’na heykelinin dikilmesi olduğunu belirtti. Sanatçının memleketi Adana'ya olan bağlılığı ve burada kazandığı başarıların önemi üzerine vurgu yaptı.

Altın Koza’da Ödül Kazanmanın Önemi

Ünlü oyuncu, uluslararası film festivallerinde ödül almanın elbette önemli olduğunu ama Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül almanın kendisi için çok daha değerli olduğunu söyledi. Bu festivalin, Ceyhan’ın kariyerinde özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Burak Kut’a Benzemek

Sakallarını tamamen kestiğinde Burak Kut’a benzediğini söyleyen Cihangir Ceyhan, bu durumun çevresindekiler tarafından da sıkça dile getirildiğini belirtti. Oyunculuk konusundaki iddiaları ve hayalleri hakkında da konuşan Ceyhan, bu alanda daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini dile getirdi.

Aile Desteği ve Ortak Hayaller

Ceyhan, ailesinin ve özellikle eşi Fatma’nın kendisine büyük destek verdiğini ve bu başarının tek başına kendisine ait olmadığını söyledi. Ailesinin de bu ortak hayale hizmet ettiğini belirterek, onların desteği olmadan bu noktaya gelemeyeceğini vurguladı.

Hazar Ergüçlü ve Dilber Rolü

İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’den bahseden Cihangir Ceyhan, Hazar’ın Dilber rolünü mükemmel bir şekilde oynadığını ve bu karakteri başkasının canlandıramayacağını söyledi. Ergüçlü’nün karakterle enerjisinin çok uyumlu olduğunu ve sert sahnelerde bile masum bir kız çocuğuna dönüşebilmesinin izleyicileri etkilediğini belirtti.

Karakterle Enerji Uyumu

Ceyhan, Hazar Ergüçlü’nün sert sahnelerde bile karakterin içindeki masumiyeti ve duygusal dönüşümleri başarılı bir şekilde yansıttığını ifade etti. Bu durumun izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattığını ve Hazar’ın oyunculuk yeteneğini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Cihangir Ceyhan’ın samimi açıklamaları, hayranlarını ve izleyicilerini derinden etkiledi. Oyuncunun gelecekteki projeleri ve oyunculuk konusundaki hedefleri merakla bekleniyor.