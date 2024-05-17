2024 Skoda Kamiq 85TSI Runout incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler?

Skoda'nın popüler küçük SUV'si Kamiq, 2024 modeliyle geri döndü ve Avustralya'da yeni giriş seviyesi modeliyle dikkat çekiyor. 2023'te sınıfının en iyisi ödülünü kazanan Kamiq, şimdi 5000 $'lık bir indirimle daha erişilebilir hale geldi. Bu incelememizde, Skoda Kamiq 85TSI Runout modelini yakından inceliyoruz.

Fiyat Performans Oranı

Skoda Kamiq, 2020'de Avustralya pazarına 27.990 $'lık başlangıç fiyatıyla girdi. Ancak, ardı ardına gelen zamlarla 2023'te 37.990 $'a ulaştı. 2024'te ise, 5000 $'lık indirimle 32.990 $'dan başlayan fiyatıyla kullanıcılarına geri dönüyor. Bu indirim, Kamiq'in daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayarak, cazibesini artırıyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Skoda Kamiq 85TSI Runout, kompakt boyutlarına rağmen geniş iç mekanı ve esnek turbo motoruyla dikkat çekiyor. 85 kW güç ve 200 Nm tork üreten 1,0 litrelik üç silindirli motoru, düşük devirlerde yüksek performans sunuyor. Bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 10.61 saniyede tamamlıyor ve sınıfı için ortalama bir değer sunuyor. Ayrıca, 5.5 L/100 km'lik yakıt tüketimiyle oldukça verimli.

İç Mekan ve Konfor

Kamiq'in iç mekanı geniş ve konforlu. 400 litrelik bagaj hacmi ve geniş diz mesafesi, onu rakiplerinden ayırıyor. Altı yönlü manuel ayar sunan ön koltuklar, uzun yolculuklarda bile konforlu bir sürüş sağlıyor. 8,0 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle kullanıcı dostu.

Eksiklikler ve Kısıtlamalar

Skoda Kamiq 85TSI Runout, bazı özelliklerden mahrum bırakılmış olsa da, fiyatına göre hala güçlü bir seçenek. Kablolu Apple CarPlay ve Android Auto, elektrikli bagaj kapağının manuel hale gelmesi ve 18 inç tekerleklerin 17 inç'e düşürülmesi gibi değişiklikler, bu modelin maliyetini düşürmek adına yapılmış. Ancak, bu eksiklikler genel deneyimi olumsuz etkilemiyor.

Güvenlik ve Sürüş Dinamikleri

Kamiq, yüksek sürüş kalitesi ve yol tutuşu ile dikkat çekiyor. Yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı, düşük hızlarda bazen manuel benzeri bir his verse de genel olarak yeterince iyi. Skoda'nın küçük SUV'u, önden çekişli sistemiyle şehir içi ve otoyol sürüşlerinde başarılı performans sergiliyor. Direksiyon tepkisi mükemmel ve araç, virajlarda güven veriyor.

Rakipler ve Alternatifler

Skoda Kamiq'in rakipleri arasında Toyota Yaris Cross, Kia Stonic ve Mazda CX-3 gibi modeller bulunuyor. Kamiq, bu modellerle kıyaslandığında daha geniş iç mekan ve daha fazla bagaj hacmi sunuyor. Daha uygun fiyatlı alternatifler arayanlar için Hyundai Venue, daha fazla performans isteyenler için ise Skoda'nın Karoq ve Octavia modelleri önerilebilir.

Skoda'nın Satış Sonrası Hizmetleri

Skoda, Kamiq modeliyle yedi yıllık sınırsız kilometre garantisi sunuyor. Ayrıca, yıllık 378 $'lık ortalama maliyetle yedi yıllık/105.000 km'lik bir servis planı da mevcut. Bu plan, uzun süreli kullanıcılar için oldukça avantajlı.

Skoda Kamiq 85TSI Runout, fiyat-performans oranı yüksek, geniş iç mekanı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken bir küçük SUV. 2024 modelindeki indirim, bu aracı daha cazip hale getiriyor. Kamiq, kompakt SUV segmentinde güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.