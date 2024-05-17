Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Avrupa Okul Ağına Akredite Sınıf
Bu özel sınıf, Türkiye’den akredite edilen 33 öğrenme alanından biri olarak Avrupa Okul Ağına (European Schoolnet) katıldı. Çağötesi Sınıfı olarak adlandırılan bu ortamda, öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanarak problem çözme, sorgulamaya dayalı ve işbirlikçi öğrenme becerileri geliştiriliyor.
Aktif ve Gerçek Yaşam Becerileri Kazandırma
Sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerle aktif öğrenme yaklaşımı benimseniyor. Öğrenciler, araştırma yapma, deney yapma ve arkadaşlarıyla ilgi duydukları konular üzerinde konuşma imkanı buluyor. Yaptıkları çalışmaları sınıftaki kamerayla kaydederek, hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine izletebiliyorlar.
Okul Müdürü Pınarcı’nın Açıklamaları
Okul Müdürü İlknur Pınarcı, projenin amacının klasik sınıf ortamlarından uzaklaşarak öğrencilerin işbirlikçi çalışmalar yapabileceği, okuyup üretebileceği, 3D modellerle ortak çalışmalar yürütebileceği bir ortam sağlamak olduğunu belirtti. Pınarcı, “Artık öğrencilerden çok farklı çalışmalar bekliyoruz. Laboratuvarımıza 'Çağötesi' ismini verdik. Niyetimiz, öğrencilerin farklı projeler üretmesini sağlamak” dedi.
Fen Bilgisi Öğretmeni Kalaycı’dan Değerlendirme
Fen bilgisi öğretmeni Saliha Kalaycı, yaparak ve yaşayarak öğrenme sisteminin günümüzde olmazsa olmaz hale geldiğini belirtti. Kalaycı, “Bu sınıfın, çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum. Projeler üreterek farklı konular üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz” dedi.
Öğrenci Görüşleri
Sınıf öğrencisi Nisa Nur Uçar, sınıfın öğrenciler arasında bütünlük sağladığını belirterek, ders araları ve boş zamanlarında bu sınıfta vakit geçirdiklerini söyledi. 10. sınıf öğrencisi Mehmet Mustafa Say ise sınıfta geri dönüşüm projeleri yaptıklarını anlattı. Kendi imkanlarıyla kağıt ürettiklerini belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.