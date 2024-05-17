17 May 2024 - 13:34- Eğitim G:

Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Bolu’da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi" kapsamında oluşturulan özel sınıflarda yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor. Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kurulan "Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı" (Future Classroom Lab-FCL), ocak ayından bu yana 44 öğrenciye hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor
Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor
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Avrupa Okul Ağına Akredite Sınıf

Bu özel sınıf, Türkiye’den akredite edilen 33 öğrenme alanından biri olarak Avrupa Okul Ağına (European Schoolnet) katıldı. Çağötesi Sınıfı olarak adlandırılan bu ortamda, öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanarak problem çözme, sorgulamaya dayalı ve işbirlikçi öğrenme becerileri geliştiriliyor.

Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Aktif ve Gerçek Yaşam Becerileri Kazandırma

Sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerle aktif öğrenme yaklaşımı benimseniyor. Öğrenciler, araştırma yapma, deney yapma ve arkadaşlarıyla ilgi duydukları konular üzerinde konuşma imkanı buluyor. Yaptıkları çalışmaları sınıftaki kamerayla kaydederek, hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine izletebiliyorlar.

Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Okul Müdürü Pınarcı’nın Açıklamaları

Okul Müdürü İlknur Pınarcı, projenin amacının klasik sınıf ortamlarından uzaklaşarak öğrencilerin işbirlikçi çalışmalar yapabileceği, okuyup üretebileceği, 3D modellerle ortak çalışmalar yürütebileceği bir ortam sağlamak olduğunu belirtti. Pınarcı, “Artık öğrencilerden çok farklı çalışmalar bekliyoruz. Laboratuvarımıza 'Çağötesi' ismini verdik. Niyetimiz, öğrencilerin farklı projeler üretmesini sağlamak” dedi.
Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Fen Bilgisi Öğretmeni Kalaycı’dan Değerlendirme

Fen bilgisi öğretmeni Saliha Kalaycı, yaparak ve yaşayarak öğrenme sisteminin günümüzde olmazsa olmaz hale geldiğini belirtti. Kalaycı, “Bu sınıfın, çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum. Projeler üreterek farklı konular üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz” dedi.Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

Öğrenci Görüşleri

Sınıf öğrencisi Nisa Nur Uçar, sınıfın öğrenciler arasında bütünlük sağladığını belirterek, ders araları ve boş zamanlarında bu sınıfta vakit geçirdiklerini söyledi. 10. sınıf öğrencisi Mehmet Mustafa Say ise sınıfta geri dönüşüm projeleri yaptıklarını anlattı. Kendi imkanlarıyla kağıt ürettiklerini belirtti.

Bolu’da lise öğrencileri geleceğin sınıfında yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor

# türkiye, avrupa

17 May 2024 - 13:34 Bolu- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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