Bolu-Mudurnu yolunda şoförlere trafik semineri! Güvenli taşımacılık için bilgilendirme yapıldı

Her gün Bolu- Mudurnu arasında sefer yapan otobüs şoförleri, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, şoförlere yolculuk esnasında dikkat edilmesi gereken kuralları ve güvenli sürüş tekniklerini aktardı.

Otobüs Şoförlerine Trafik Eğitimi

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı, son dönemde artan otobüs ve minibüs kazalarına dikkat çekerek, bölgedeki otobüs şoförlerine trafik semineri düzenledi. 50 kilometrelik Bolu-Mudurnu yolunda sefer yapan şoförlere yönelik eğitimde, güvenli sürüş kuralları ve araç kullanım süreleri detaylı bir şekilde ele alındı. Şoförlerin dinlenme sürelerine uymalarının önemi vurgulandı.

Yağışlı Havalar ve Güvenli Sürüş

Bolu-Mudurnu yolunun özellikle yağışlı havalarda daha tehlikeli olabileceğine dikkat çeken jandarma ekipleri, bu tür hava koşullarında şoförlerin daha yavaş ve dikkatli araç kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Trafik güvenliği seminerinde, olumsuz hava koşullarının sürüş üzerindeki etkileri ve bu durumda alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı

Seminerde, şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanmalarının zorunluluğu ve önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın sakıncaları örneklerle açıklanarak, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmanın önemi vurgulandı. Yolculuk sırasında güvenliğin sağlanması adına emniyet kemeri kullanımının hayati olduğu belirtildi.

Denetimler Artacak

Jandarma ekipleri, Bolu-Mudurnu yolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Bu denetimlerle, trafik kurallarına uyulması ve yolcu güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.