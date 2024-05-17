Bolu-Mudurnu yolunda şoförlere trafik semineri! Güvenli taşımacılık için bilgilendirme yapıldı

Her gün Bolu- Mudurnu arasında sefer yapan otobüs şoförleri, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, şoförlere yolculuk esnasında dikkat edilmesi gereken kuralları ve güvenli sürüş tekniklerini aktardı.
Otobüs Şoförlerine Trafik Eğitimi
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı, son dönemde artan otobüs ve minibüs kazalarına dikkat çekerek, bölgedeki otobüs şoförlerine trafik semineri düzenledi. 50 kilometrelik Bolu-Mudurnu yolunda sefer yapan şoförlere yönelik eğitimde, güvenli sürüş kuralları ve araç kullanım süreleri detaylı bir şekilde ele alındı. Şoförlerin dinlenme sürelerine uymalarının önemi vurgulandı.
Yağışlı Havalar ve Güvenli Sürüş
Bolu-Mudurnu yolunun özellikle yağışlı havalarda daha tehlikeli olabileceğine dikkat çeken jandarma ekipleri, bu tür hava koşullarında şoförlerin daha yavaş ve dikkatli araç kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Trafik güvenliği seminerinde, olumsuz hava koşullarının sürüş üzerindeki etkileri ve bu durumda alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.
Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı
Seminerde, şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanmalarının zorunluluğu ve önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın sakıncaları örneklerle açıklanarak, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmanın önemi vurgulandı. Yolculuk sırasında güvenliğin sağlanması adına emniyet kemeri kullanımının hayati olduğu belirtildi.
Denetimler Artacak
Jandarma ekipleri, Bolu-Mudurnu yolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Bu denetimlerle, trafik kurallarına uyulması ve yolcu güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.