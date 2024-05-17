Zirai don Bolu’da, Göynük, Mudurnu ve Seben'i vurdu! Çiftçi ağır darbe aldı

Bolu'nun Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde 5-6 Mayıs tarihlerinde yaşanan zirai don, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek rakımlı bölgelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.
Göynük, Mudurnu ve Seben'de Hafif Kar Yağışı
Açıklamada, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde hafif kar yağışının da görüldüğü ve bu bölgelerdeki tarım alanlarının zirai dondan ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Teknik ekiplerin sahada ön inceleme yaptığı ve il genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Mısır ve Patateslerde Yaprak Zararı
İl merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde, soğuk hava nedeniyle kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmen, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.
Çiftçiler Zararın Boyutunu Bekliyor
Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ederken, çiftçiler don zararının boyutunu öğrenmek için çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, don zararı tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören çiftçilere destek sağlanacağını belirtti.
Zirai Donun Ekonomik Etkileri
Zirai donun, tarım ürünlerinde verim kaybına ve ekonomik zarara yol açtığı, bu nedenle bölgedeki çiftçilerin zor bir dönemden geçtiği ifade edildi. Bolu'da yaşanan bu olumsuz hava koşulları, tarım sektöründe büyük bir endişeye neden oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir hasar raporu sunacaklarını açıkladı.
Bu olumsuz hava şartlarının tarım alanlarına verdiği zarar, bölgedeki tarım faaliyetlerinin geleceği için de önemli bir uyarı niteliğinde. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilere gerekli destek ve bilgilendirmelerin yapılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.