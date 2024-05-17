Survivor eleme düellosunda bu hafta adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da Duygusal Veda: Aleyna Elendi!

TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor All Star'da finale sayılı günler kala, ada hayatının zorlukları ve rekabetin sıcaklığı katlanarak artıyor. Yarışmanın son bölümünde eleme potasında dört yarışmacı kıyasıya mücadele etti, ancak bir yarışmacının hayalleri suya düştü. İşte detaylar:

Eleme Heyecanı Tavan Yaptı!

Survivor All Star, izleyicileri ekrana kilitleyen eleme gecesiyle yine gündeme oturdu. Eleme potasında bu hafta Merve, Aleyna, Özgür ve Atakan yer aldı. İlk turda Atakan ve Merve rakiplerini geçerek güvenli bölgeye adım attılar. Final mücadelesi ise Özgür ve Aleyna arasında yaşandı.

Rakip Tanımadı: Özgür'den Muhteşem Zafer

Finalde Özgür, Aleyna karşısında adeta bir zafer sergiledi. Skor tablosuna 5-0 gibi ezici bir üstünlükle damga vurarak rakibinden tek bir sayı bile almasına izin vermedi. Bu sonuçla birlikte Aleyna, Survivor All Star'a veda eden isim oldu.

Aleyna'nın Duygusal Vedası

Aleyna, ada macerasını sonlandıran düellonun ardından duygusal anlar yaşadı. Yarışmacı, vedalaşma sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün İstanbul'da olduğuma dair kabuslar gördüm. Her şeyde bir hayır vardır," diyerek duygularını dile getirdi.

Aleyna, bu yılki performansından duyduğu memnuniyeti ve gelişimini de vurgulayarak, "Bu sene için gerçekten güzel geçti. Hem mutlu oldum hem de kendimi geliştirdiğimi hissediyorum," ifadelerini kullandı.