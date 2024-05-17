AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bolu’da konuştu: "Beklediğimiz seçim sonucunu elde edemedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından beklenen sonuçlara ulaşılamadığını açıkladı. Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seçim Sonuçlarında Beklenen Başarı Gelmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde umdukları sonucu elde edemediklerini belirtti. "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 31 Mart seçimlerinin sürecinde yerel yönetimler başkanlığımız olarak Türkiye'de yerel yönetimler seçimlerinin organize edildiği bir partimiz birimi olarak büyük çaba gösterdik. Ancak, beklediğimiz bir seçim sonucunu elde edemedik," dedi.

Oy Düşüşü ve Seçmen Katılımı

Yılmaz, ülke genelinde seçmen katılımının azalmasının ve oy düşüşünün sebeplerine dikkat çekti. "Ülkemiz genelinde gerek seçime katılmayan seçmen sayısının giderek artması, gerekse seçmenimizin partimize bazı konularda bir uyarı gibi alabileceğimiz veya dikkatinizin çekilmesine dönük olan bir tespit gibi de alabileceğimiz oy düşüşüyle karşı karşıya geldik," ifadelerini kullandı.

Bolu'da da Beklentiler Karşılanamadı

Yusuf Ziya Yılmaz, Bolu'da da yerel seçimlerde beklenen çıkışın yapılamadığını söyledi. "Bolu'muzda da sonuç itibariyle bu yerel seçimde beklediğimiz olmadı. İyi bir adayımız vardı, Muhammet Bey burada il belediye başkanı adayımızdı. Pırıl pırıl belediye başkanı adaylarımız vardı ama ülke genelinde bir oy düşüşümüz oldu. Bolu da bundan aynı şekilde etkilendi," dedi.

Geleceğe Yönelik Yenilenme ve Hızlanma Vurgusu

Yılmaz, seçim sonuçlarından çıkarılan derslerle geleceğe yönelik yenilenme ve hızlanma sözü verdi. "Önümüzdeki süreçte bu seçim sonuçlarından çıkan değerlere göre yeniden yenilenerek, enerjimizi toplayarak, sandık sonucundan aldığımız milletimizin talimatını baş üstüne koyup, dolu dizgin geleceğe dönük bir koşu içerisinde olacağımızın vurgusunu yapmak üzere bugün Bolu'muzdayım," diyerek sözlerini tamamladı.