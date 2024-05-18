Bolu’nun Göynük İlçesini keşfetmek için 7 harika sebep; Osmanlı esintileri ve doğal güzellikler

Göynük’ü keşfetmek için 7 harika sebep

1. Zafer Kulesi

Göynük’ün simgesi haline gelen Zafer Kulesi, Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Altıgen ve üç katlı olarak inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı başarılarını hatırlatmak amacıyla yapılmıştır. İlçenin en yüksek noktasında yer alan kule, şehrin her yerinden görülebilir.

2. Akşemseddin Hazretleri Türbesi

Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin türbesi, Göynük’ün en önemli tarihi yapılarından biridir. Türbe, Akşemseddin Hazretleri’nin yanı sıra oğullarının da sandukalarını barındırmaktadır. Cuma Mahallesi’nde, Gazi Süleyman Paşa Camii’nin avlusunda yer alan türbe, altıgen tasarımıyla dikkat çeker.

3. Ömer Sıkkin Hazretleri Türbesi

Göynük, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Akşemseddin Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış olan Ömer Sıkkin Hazretleri’nin türbesi, Çeşme Mahallesi’nde bulunur. Hacı Bayram Veli’nin müritlerinden olan Ömer Sıkkin, geçimini bıçakçılık yaparak sağladığı için “Bıçakçı Ömer Dede” olarak da bilinir.

4. Gazi Süleyman Paşa Camii

Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilen cami, Göynük’ün Cuma Mahallesi’nde yer alır. 1331-1335 yılları arasında inşa edilen cami, 2. Abdulhamit döneminde yeniden yaptırılmış ve 2000’li yıllarda restore edilmiştir. Bugünkü haliyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

5. Gazi Süleyman Paşa Hamamı

Gazi Süleyman Paşa Camii ile birlikte yapıldığı rivayet edilen hamam, erken Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini barındırır. Erkekler ve kadınlar için ayrı bölümleri bulunan hamam, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı’nda yer alır ve günümüzde aktif olarak hizmet vermektedir.

6. Sünnet Gölü Tabiat Alanı

Bu tarihi ilçeyi ziyaret etmek için sayısız sebep bulunuyor. Bu sebeplerden birisi de Göynük’e 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü. Heyelan sonucu oluşmuş doğal bir güzellik olan göl Piknik alanları, Bakir tabiatı ve sportif olta balıkçılığı ile ünlüdür. Gölün çevresi, doğa severler için ideal bir kaçış noktasıdır.

7. Çubuk Gölü Tabiat Alanı

Göynük’ün 11 kilometre kuzeyinde yer alan Çubuk Gölü, heyelan sonucu oluşmuştur. Yürüyüş yolları, piknik alanları ve sosyal tesislerle donatılmış olan göl, karşı kıyısındaki yel değirmenleri ile ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer sunar. Trekking yapmak isteyenler için de ideal bir ortamdır.

Göynük'ün Sakin ve Tarihi Atmosferi

Göynük, Bolu ilinin güneybatısında yer alır ve merkeze yaklaşık 1,5 saat uzaklıktadır. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin yaşamış ve son nefesini vermiş olduğu bu ilçe, Osmanlı esintilerini hala korumaktadır. Göynük, Cittaslow (Sakin Şehirler) listesine girerek bu sakinliği ve tarihi dokusunu resmi olarak da tescillemiştir.

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral’ın da belirttiği gibi, şehrin bu tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için 26 Mayıs’ta düzenlenecek olan Akşemseddin Hazretleri Anma Günleri harika bir fırsat sunuyor. Tüm Türk halkını halk davet ediyor.