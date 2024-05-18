Suudi turistlerin yeni gözdesi Karadeniz; Peki Araplar Karadeniz’de nereye geliyor?

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Arap turistleri bölgeye çekecek bir gezi planladı. Bu gezi, bölgenin turizm potansiyelini Suudi turizmcilere tanıtmayı amaçlıyor. Bölgeye yapılan bu ziyaret, Suudi Arabistanlı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Arap turizmcilerin Orta Karadeniz keşfi

OKA’nın organize ettiği gezide Arap turizmciler, bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını keşfetti. Esnaflar, Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu. Dönerin tadına bakan turizmciler, döner ustası Lütfi Kol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Turizmciler, özellikle yedikleri döneri "muhteşem" olarak nitelendirdi. Bu tür etkinlikler, bölgenin kültürel zenginliklerini tanıtmak açısından büyük önem taşıyor.

"Orta Karadeniz'deki şehirler gerçekten muhteşem"

Geziye katılan turizmcilerden Ghadeer Al Hendawee, “İnşallah Arabistan’dan buraya turlar başlatacağız” dedi. Arap turistlerin Trabzon’a olan ilgisi hatırlatılan Al Hendawee, “Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor. Ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil. Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla, kalesiyle çok güzel” diye konuştu. Bu açıklamalar, Orta Karadeniz'in turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un güzellikleri keşfedildi

Arap turizmciler, Samsun’un doğal güzellikleri, Amasya’nın tarihi mekanları, Tokat’ın mağaraları ve Çorum’un eşsiz tarihi dokusu hakkında bilgi edindiler. Bölgenin sunduğu çeşitli turizm imkanları, Arap turizmcilerin büyük ilgisini çekti. Bölgenin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Karadeniz’e en fazla turist getiren acenteler davet edildi

OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden, “Suudi Arabistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne en fazla turist getiren 18 turizm acentesini bölgemize davet ettik. Bu faaliyetle amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek. Yaklaşımları gayet olumlu. Bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Bu tür etkinlikler, bölgenin turizm potansiyelini artırmak açısından büyük önem taşıyor.

Bölgenin turizm potansiyeli Arap turizmcilerin gözdesi oldu

Gezinin ardından, Arap turizmciler bölgenin turizm potansiyelini değerlendirdi. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un sunduğu eşsiz doğal ve tarihi güzellikler, Suudi Arabistan’dan daha fazla turistin çekilmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi. Bölgenin sunduğu imkanlar, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Suudi turizmciler Orta Karadeniz'e hayran kaldı

Geziye katılan Suudi turizmciler, Orta Karadeniz Bölgesi’ne hayran kaldıklarını belirtti. Bölgenin hem tarihi hem de doğal güzellikleri, Suudi Arabistanlı turistlerin ilgisini çekebilecek nitelikte olduğunu vurguladılar. Bu gezinin, bölgeye daha fazla turist çekme adına önemli bir adım olduğu belirtildi. Orta Karadeniz'in zengin turizm potansiyeli, gelecekte daha fazla turist çekmeyi vaat ediyor.

Orta Karadeniz, Suudi Arabistan’dan turist çekmeyi hedefliyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum’un tarihi ve doğal güzellikleri, Suudi turizmcileri büyüledi. Bölgeye yapılan gezi, turizm potansiyelini artırma adına önemli bir adım oldu.