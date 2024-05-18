CHP'li Günaydın'dan BAİBÜ için kritik soru önergesi…  Yabancı öğrenci alımında usulsüzlük iddiaları

CHP'li Günaydın'dan sert uyarı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci alımlarında yaşanan usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Karabük Üniversitesi'nde yaşanan skandalların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) de tekrarlanabileceği endişesiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru önergesi verdi.

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan skandal

Günaydın, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan ve kamuoyunda "Gabonlu öğrenci Dina olayı" olarak bilinen skandalı hatırlatarak, bu tür olayların başka üniversitelerde de yaşanabileceğine dikkat çekti. 26 Mart 2023 tarihinde Gabonlu öğrenci Dina'nın şüpheli ölümüyle gündeme gelen usulsüzlükler, üniversite yönetiminin yabancı öğrenci alımında gelir sağlamak amacıyla yasa dışı yollar izlediği iddialarını ortaya çıkardı. Eski rektör Refik Polat'ın açıklamaları da bu iddiaları destekler nitelikteydi.

BAİBÜ'de benzer endişeler

Günaydın, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan sorunların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanabileceği yönünde şikayetler aldığını belirtti. BAİBÜ'de yabancı öğrenci sayısının son yıllarda hızla arttığını ifade eden Günaydın, 2019 yılında 506 olan yabancı öğrenci sayısının 2022 yılında 2111'e ulaştığını söyledi. Bu hızlı artışın arkasında benzer usulsüzlüklerin olabileceğini iddia etti.

Yüksek Öğretim Kurulu ve yabancı öğrenci politikaları

Günaydın, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yabancı öğrenci sayısını artırma hedefini hatırlatarak, üniversitelerin kendi bünyelerinde yabancı öğrenci alımına ilişkin kararlar aldığını belirtti. Bu durumun, usulsüzlük ve yolsuzluk riskini artırdığına dikkat çeken Günaydın, yabancı öğrenci alımlarında şeffaf ve adil süreçlerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Soru önergesi ve iddiaların araştırılması

Günaydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesinde, BAİBÜ'de yabancı öğrenci alımlarına ilişkin 11 madde halinde detaylı sorular sordu. Bu sorular, yabancı öğrenci alım süreçlerinden, kabul edilen öğrencilerin eğitim seviyelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İddiaların incelenmesi ve kamuoyu aydınlatılması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, yabancı öğrenci alımında usulsüzlük iddialarını gündeme taşıması, Türkiye'deki üniversitelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki eksiklikleri gözler önüne seriyor. Bu tür iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun aydınlatılması büyük önem taşıyor.

Bakan Tekin'e yöneltilen sorular:

1-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı öğrenci alımlarına ilişkin yukarıdaki iddiaların soruşturulması için YÖK’ün başlattığı bir çalışma var mıdır?

2-BAİBÜ’nde yabancı öğrenci alımına hangi yıl başlanmıştır?

3-BAİBÜ’de yabancı öğrenci alımı hangi mekanizmalarla ve hangi kriterlerin karşılanması koşuluyla gerçekleştirilmektedir?

4-Kabul edilen öğrencilerin tamamı lise mezunu mudur? Lise son sınıf öğrencileri de kabul edilmiş midir?

5-Farklı üniversitelere ait Sayıştay raporlarında da yer aldığı üzere BAİBÜ’de de yabancı öğrenci sınavı şirketler aracılığıyla yapılan protokollerle mi gerçekleştirilmektedir?

6-Eğer protokoller imzalanmışsa bu şirketler hangi şirketlerdir? Protokollerin içerikleri (öğrencilerin ödemiş olduğu sınav ücretleri, şirketlere ödenen sınav gerçekleştirme ücretleri) nelerdir?

7-Yabancı öğrencilerden alınan eğitim-öğretim ücretlerinden şirketlere bir ödeme yapılmakta mıdır? 8-8-Elde edilen gelirler Üniversite’nin hangi kalemlerine harcanmıştır?

9-BAİBÜ’de bugüne kadar ücretsiz öğrenci kabulü yapılmış mıdır?

10-Öğrenim ücreti BAİBÜ tarafından karşılanan yabancı öğrenci var mıdır? Var ise bu sayı kaçtır?

11-Yabancı öğrencilerin yurt ve diğer barınma olanaklarından yararlanma koşulları yerli öğrencilerle aynı mıdır?

12-Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelişlerinde sağlık kontrolleri (daha önce geçirmiş oldukları bulaşıcı hastalıklar, aşı vs.) yapılmakta mıdır?