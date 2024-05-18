Yurt dışından telefon getireceklere kritik uyarı: Yeni IMEI kayıt düzenlemeleri ve ücretler

Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınması ve IMEI kaydının yapılması süreçlerinde değişiklikler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler, telefon getirmek isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler içeriyor.

IMEI Kayıt Ücreti Güncellendi

Yeni düzenlemeler kapsamında, IMEI kayıt ücretlerinde güncellemeler yapıldı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılması gereken IMEI kayıt işlemleri, belirli bir maliyet gerektiriyor. 2024 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretinin 30.000 TL'ye çıkarıldığı bildirildi.

Kayıt Süresi ve Sınırlandırmalar

Düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen telefonların kayıt süresi ve bu işlemlere getirilen sınırlamalar da değişti. Artık yurt dışından getirilen bir telefonun IMEI kaydının yapılabilmesi için yolcunun Türkiye'ye giriş yapmasından itibaren 365 gün içinde kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, bir kişi üç yılda sadece bir adet telefonu kaydettirebilecek.

Cezalar ve Yaptırımlar

Yeni düzenlemeye göre, kayıt süresini kaçıran veya belirtilen kurallara uymayan kullanıcılar için yaptırımlar öngörülüyor. IMEI kaydı yapılmayan telefonlar, belirlenen süre sonunda kullanım dışı bırakılacak ve bu durumdaki cihazlar Türkiye'de kullanılamayacak. Ayrıca, kayıt dışı telefonların kullanımı tespit edildiğinde, cihaz sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak.

Kullanıcılar İçin Öneriler

Yurt dışından telefon getirmeyi planlayan kullanıcılar için bazı önemli önerilerde bulunuldu. Yeni düzenlemeler ve artan kayıt ücretleri göz önünde bulundurularak, telefon satın alma kararlarının dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kayıt işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, olası cezai yaptırımlardan kaçınmak için büyük önem taşıyor.