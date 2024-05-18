Bolu Eğitim-İş Şubesi, tamamı kadınlardan oluşan disiplin kurulu ile Türkiye'de bir ilke imza attı. 11 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen genel kurulda, yeni yönetim ve denetleme kurulları belirlendi. Bu önemli adımın tüm kurum ve kuruluşlara örnek olması bekleniyor…

Olağan genel kurulda demokrasi şöleni

Bolu Eğitim-İş Şubesi'nin genel kurulu, Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirildi. Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk’un katılımıyla yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantı boyunca yapılan divan üyeleri seçimi ve aday konuşmaları, tam anlamıyla bir demokrasi şöleni yaşattı.

Yeni yönetim güven tazeledi

Genel kurulda, mevcut yönetim yeniden güven tazeledi. Erkan Korkmaz, Murat Yenioğlu, Gökşen Çetin ve Elif Ayazlı yeniden göreve seçildi. Yeni yönetim, Ramazan Korkmaz, Yağmur Güleç Süzgen ve Ahmet Şentürk gibi yeni isimlerle güçlendirildi. Bu ekibin Bolu Eğitim-İş Şubesi’ni daha ileriye taşıması bekleniyor.

Kadınlardan oluşan Disiplin Kurulu: Türkiye’de bir ilk

Genel kurulda en dikkat çeken olay, Türkiye’de ilk defa tamamı kadınlardan oluşan bir disiplin kurulunun seçilmesiydi. Disiplin Kurulu üyeleri Cevahir Güneş, Tuğçe Buğur ve Ebru Deveci oldu. Bu yenilikçi adım, Türkiye'nin diğer kurum ve kuruluşlarına da örnek olmayı hedefliyor. Yeni disiplin kuruluna başarılar diliyoruz.

Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi

Genel kurulda sadece disiplin kurulu değil, denetleme kurulu da seçildi. İlknur Öncü, Ercan Aksoy ve Muhammed Duman, şube denetleme kurulu üyeleri olarak belirlendi. Bu önemli görevleri üstlenen üyelerin, Bolu Eğitim-İş Şubesi'nin etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaları bekleniyor.

Demokrasi ve kadın gücü vurgusu

Genel kurul, katılımcıların oyları ve destekleriyle tam bir demokrasi şölenine dönüştü. Özellikle tamamı kadınlardan oluşan disiplin kurulu ile Bolu Eğitim-İş Şubesi, güçlü ve demokratik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Yeni yönetimin ve kurulların, Bolu’da eğitim alanında önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.

Türkiye’nin tüm kurumlarına bolu örneği

Bolu Eğitim-İş Şubesi'nin tamamı kadınlardan oluşan disiplin kurulu, Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil ediyor. Bu adım, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını ve demokratik katılımın güçlenmesini sağlıyor. Bolu’nun bu öncü adımı, diğer şehirler ve kurumlar için de ilham verici olacaktır.