Bolu başta olmak üzere tüm Karadeniz ve yurdun batısı yaşlanıyor!

Bolu’nun genç nüfus oranı düşüşte

TÜİK’in 2023 yılı genç nüfus verilerine göre, Bolu’da genç nüfus oranı %14,1 ile %16 arasında değişiyor. Bu, bölgenin yaşlanmaya başladığını gösteriyor. Batı Karadeniz ve Karadeniz’in tamamı ile Türkiye’nin batısı ve İç Anadolu’nun batısı da benzer bir eğilim gösteriyor. Genç nüfus oranı en yüksek olan iller ise ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu genç nüfusuyla öne çıkıyor

2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,5 ile Hakkâri. Hakkâri'yi %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt takip ediyor. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise %12,1 ile Balıkesir. Bu ili %12,2 ile Muğla ve %12,4 ile Ordu izliyor. Doğu ve güneydoğu illeri genç nüfusuyla öne çıkarken, batı illeri yaşlanma eğiliminde.

Türkiye’nin toplam nüfusu ve gençlerin dağılımı

TÜİK’in 2023 verilerine göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun 15-24 yaş grubundaki genç kesimi ise 12 milyon 872 bin 39 kişi ile toplam nüfusun %15,1'ini oluşturuyor. Genç nüfusun %51,3’ü erkek, %48,7’si kadınlardan oluşuyor. Genç nüfus oranı, 1950 yılında %20,8 iken, 2013 yılında %16,6’ya ve 2023 yılında %15,1’e geriledi.

Genç nüfus oranının gelecekteki projeksiyonları

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşmesi bekleniyor. Türkiye’nin genç nüfus oranı %15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin ortalaması olan %10,6’dan daha yüksek seviyede. Bu durum, Türkiye’nin genç nüfus potansiyelini hala koruduğunu gösteriyor.

Gençlerin eğitim ve istihdam durumu

2022/'23 öğretim yılında yükseköğretim net okullaşma oranı %46,0’a yükseldi. Genç erkeklerde bu oran %41,1, genç kadınlarda ise %51,2 olarak kaydedildi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında %22,5 olarak belirlendi. Gençlerin işgücüne katılma oranı %45,6’ya, istihdam oranı ise %37,7’ye yükseldi.

Gençlerde işsizlik ve sektörel dağılım

2023 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %14,3, genç kadınlarda ise %23,2 olarak kaydedildi. İstihdam edilen gençlerin %55,3’ü hizmet sektöründe, %31,1’i sanayi sektöründe, %13,6’sı ise tarım sektöründe çalışıyor. Bu veriler, gençlerin iş bulma ve çalışma alanlarındaki tercihlerine ışık tutuyor.

Gençlerin sağlık ve mutluluk durumu

2023 yılında genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı %86,8 olarak belirlendi. Gençlerin %54,0’ı kendini mutlu hissettiğini belirtti. Mutluluk kaynakları arasında %45,5 ile sağlık, %23,7 ile başarı ve %12,6 ile sevgi ilk sıralarda yer alıyor. Bu veriler, gençlerin yaşam memnuniyetine dair önemli ipuçları sunuyor.