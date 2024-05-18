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Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor

Bolulu vatandaşların başkentteki uğrak yeri olan ve tarihi Roma dönemine dayanan Ankara Kalesi, restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor mask
Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor
Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor
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Ankara Kalesi'nin Tarihi Yeniden Canlanıyor

Boluluların sıklıkla ziyaret ettiği ve başkentin tarihi simgelerinden biri olan Ankara Kalesi, duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanıyor. Milattan önce 5'inci yüzyıla uzanan ve Romalılar döneminde onarım gören bu tarihi yapı, taş temizliği, derz ve tij çalışmaları ile güçlendiriliyor. Yapılan restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi ve bu süreçte kaleye yeni bir yaşam kazandırılması hedefleniyor.

Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Devraldı, Çalışmalar Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ödemiş, belediyenin çalışma yetkisini devralmasının ardından hem aydınlatma hem de güçlendirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bölgenin önemini vurgulayan Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak ile yapılan yazışmalar sonucu yetkinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirtti. Devir işleminden sonra koruma bölge kurulunca onaylanan projeye uygun olarak çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor

Kale Surlarında Yenileme ve Aydınlatma Çalışmaları

Ödemiş, ilk etapta kale surlarındaki çatlakların onarılmasını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Kaledeki sur çalışmalarının yanı sıra aydınlatma çalışmalarının da bu yıl içerisinde tamamlanarak Ankara Kalesi'nin aydınlatılmasının sağlanacağını belirtti. 2024 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu süreç, kaleyi ziyaret eden Bolulular başta olmak üzere tüm ziyaretçiler için daha güvenli ve etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor

# ankara, ziyaret

18 May 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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