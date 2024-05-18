Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları başladı: Boluluların gözde mekanı yenileniyor

Ankara Kalesi'nin Tarihi Yeniden Canlanıyor

Boluluların sıklıkla ziyaret ettiği ve başkentin tarihi simgelerinden biri olan Ankara Kalesi, duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanıyor. Milattan önce 5'inci yüzyıla uzanan ve Romalılar döneminde onarım gören bu tarihi yapı, taş temizliği, derz ve tij çalışmaları ile güçlendiriliyor. Yapılan restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi ve bu süreçte kaleye yeni bir yaşam kazandırılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Devraldı, Çalışmalar Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ödemiş, belediyenin çalışma yetkisini devralmasının ardından hem aydınlatma hem de güçlendirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bölgenin önemini vurgulayan Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak ile yapılan yazışmalar sonucu yetkinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirtti. Devir işleminden sonra koruma bölge kurulunca onaylanan projeye uygun olarak çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Kale Surlarında Yenileme ve Aydınlatma Çalışmaları

Ödemiş, ilk etapta kale surlarındaki çatlakların onarılmasını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Kaledeki sur çalışmalarının yanı sıra aydınlatma çalışmalarının da bu yıl içerisinde tamamlanarak Ankara Kalesi'nin aydınlatılmasının sağlanacağını belirtti. 2024 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu süreç, kaleyi ziyaret eden Bolulular başta olmak üzere tüm ziyaretçiler için daha güvenli ve etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.