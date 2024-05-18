Görme Engelli Avukat Mehmet Emre Kalaycı, Engelliler Haftası’nda kendi hukuk bürosunu açtı

Engelliler Haftası'nda büyük başarıya imza atan görme engelli Avukat Mehmet Emre Kalaycı, kendi hukuk bürosunu açarak topluma ilham verdi. Kalaycı'nın hikayesi, azim ve kararlılıkla engellerin aşılabileceğini gösterdi…

Desteklerle dolu tören

Kalaycı’nın hukuk bürosunun açılış törenine, Kocaeli Baro Başkanı Avukat Mehmet Gül, önceki dönem baro başkanları ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başta olmak üzere birçok meslektaşı, avukat ve ailesi katıldı. Kalaycı’nın başarısını kutlamak için Kocaeli Makine Mühendisleri Odası gibi birçok meslektaşı çelenk göndererek desteklerini gösterdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen törende, katılımcılar Kalaycı’yı tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

Engelliler haftasına özel mesajlar

Açılış konuşmasında, Mehmet Emre Kalaycı, bu özel günü özellikle Engelliler Haftası’na denk getirdiğini belirtti. Kalaycı, "Engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğini göstermek istedim. Uzun yıllar kamu avukatı olarak verdiğim hizmetin kalitesini özel sektörde de sürdüreceğim," dedi. Ayrıca, başta iş hukuku olmak üzere tüm avukatlık alanlarında ve arabuluculuk faaliyetlerinde hizmet vereceğini de ekledi.

Azmin zaferi: Kalaycı’nın hikayesi

Mehmet Emre Kalaycı’nın kendi hukuk bürosunu açması, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşabileceklerinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Kalaycı’nın azmi ve kararlılığı, engelli bireylerin iş hayatında başarılı olabileceklerini kanıtlıyor. Bu girişim, aynı zamanda toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Topluma ilham veren adım

Kalaycı’nın hukuk bürosunu açması, sadece engelli bireyler için değil, toplumun geneli için ilham verici bir başarı öyküsü olarak görülüyor. Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu açılış, engelli bireylerin iş hayatına katılımını teşvik eden ve toplumda olumlu bir farkındalık yaratan önemli bir adım oldu. Kalaycı’nın başarı öyküsü, herkesin istenirse her şeyi başarabileceğini gösteriyor.

Toplumda pozitif değişim

Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu anlamlı açılış, toplumda engelli bireylere yönelik algıları değiştirme potansiyeli taşıyor. Kalaycı’nın azim ve kararlılığı, engelli bireylerin iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor. Bu tür başarı hikayeleri, engelli bireylerin toplumda daha görünür ve aktif olmasını sağlıyor.

Farkındalık yaratma amacı

Mehmet Emre Kalaycı’nın hukuk bürosunu açması, engelli bireylerin iş hayatında daha fazla yer almalarını teşvik eden ve toplumda olumlu bir farkındalık yaratmayı amaçlayan bir adım olarak dikkat çekiyor. Kalaycı’nın azim ve kararlılığı, engellerin aşılabileceğini gösteriyor ve engelli bireylerin toplumda daha aktif ve görünür olmalarına katkıda bulunuyor.