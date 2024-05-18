Merkez Bankası'nın anket sonuçları açıklandı! Doların 2024 sonu tahmini ve enflasyon beklentileri

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar beklentisi 38.78 TL, enflasyon beklentisi yüzde 43.64 olarak açıklandı. Anket, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Enflasyon beklentilerinde düşüş devam ediyor

12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 33.21 olarak açıklandı. Bu rakam, piyasanın enflasyon konusunda daha iyimser olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın anketine göre, yıl sonu dolar beklentisi de 38.78 TL olarak güncellendi. Önceki anket döneminde bu rakam 40.01 TL idi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 42.47 TL'den 41.80 TL'ye geriledi.

2024 yılı enflasyon tahminleri revize edildi

2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44.16'dan yüzde 43.64'e düşürüldü. Bu durum, piyasanın Merkez Bankası'nın tahminlerine göre daha yüksek bir enflasyon beklediğini gösteriyor. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarmıştı. Ancak, piyasa katılımcıları anketi bu tahminin daha da üzerinde bir enflasyon oranı öngörüyor.

Faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor

Anket sonuçlarına göre, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50 seviyesinde kaldı. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşunu koruyacağını işaret ediyor.

Döviz kuru beklentilerinde iyileşme

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 42.47 TL'den 41.80 TL'ye geriledi. Bu, döviz kuru beklentilerinde bir miktar iyileşme olduğunu gösteriyor.

GSYH büyüme beklentileri değişmedi

Katılımcıların 2024 ve 2025 yılları için GSYH büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 3.7 olarak belirlendi. Bu oranlar, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme göstereceğine dair umutların korunduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası'nın anketi ne anlatıyor?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Sonuçlar, enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu, döviz kuru beklentilerinde ise hafif bir iyileşme yaşandığını ortaya koyuyor. Faiz oranlarının sabit kalması beklentisi ise Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşunu koruyacağına işaret ediyor.