Bolu'dan Yeşilçam’a uzanan yolculuk; Türk sinemasının kahraman yüzü Serdar Gökhan

15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğan Serdar Gökhan, gerçek adıyla Nusret Ersöz, sinemaya adım atmadan önce ressam olarak tanınıyordu. Asıl mesleği ressamlık olan Gökhan, çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim gördü. Babı-ı Ali Nurosmaniye'de yedi yıl boyunca tabela ve resimli roman ressamlığı yapmasının yanı sıra, film platolarında set dekoratörlüğü görevinde bulundu.

Yeşilçam’a İlk Adım ve Yükseliş

1964 yılında küçük rollerle sinemaya adım atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam'ın aranan tehlikeli sahne dublörü haline geldi. 1969 yılında Ses Dergisi'nin "Sinema Yıldızı" yarışmasına katılması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleriyle on filmlik bir anlaşma imzaladı.

Atletik ve Mert Karakterlerin İkonu

Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmde rol alan Serdar Gökhan, Türk sinema izleyicileri tarafından atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli ve vatansever karakterlerle özdeşleştirildi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece "Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım" diyen sanatçı, 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı.

Yapımcılık ve Yurtdışı Deneyimi

1979 yılında " İstanbul Video" adı altında bir şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yaptı. 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi olan Chicago'ya giderek sinema sektörünü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldu. 1999 yılında İstanbul'a döndü.

Özel Hayat ve Siyasi Kariyer

Serdar Gökhan, 1976 yılında Oya Zindancıoğlu ile evlendi ve bu evlilik 25 yıl sürdükten sonra 2001 yılında sonlandı. 2007 yılında seçimlerde MHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Sanatçı, Türk sinemasında derin izler bırakarak kariyerini başarıyla sürdürdü.