Batı Karadeniz'de uyuz tehlikesi… Komşuda her an karantina olabilir!

Batı Karadeniz'de uyuz tehlikesi

Mollabey Köyü'nde Sağlık Alarmı Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’ne bağlı 400 nüfuslu Mollabey Köyü, sokak köpeklerinin uyuz hastalığına yakalanması nedeniyle büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya.Köylüler, hastalığın çocuklarına bulaşmasından korkarak acil çözüm bekliyor.

Köylülerin endişesi büyüyor

Mollabey Köyü sakinleri, uyuz hastalığının yayılmasını engellemek için yetkililere defalarca başvurduğunu, ancak henüz bir çözüm bulunamadığını ifade ediyor. İstanbul'dan gelen gönüllü hayvanseverlerin ilaçlama çabaları, sorunun çözümü için yeterli olmuyor.

Gönüllülerin fedakarlıkları

İlaçlamalara katkı sağlayan gönüllülerden Berrin Duman, köpeklerin uyuz hastalığına yakalanıp acı çektiğini görmenin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Yüzlerce köpeğin uyuz hastalığına yakalandığını gören Duman, Alaplı Kaymakamlığı'ndan acil yardım talebinde bulundu. Duman, "Bu köpeklerin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları var, yoksa uyuz hastalığı hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilir," dedi.

Köy Azası Ertan Civan’ın açıklamaları

Alaplı Mollabey Köyü azası Ertan Civan, sokak hayvanlarının çokluğundan dolayı köylülerin büyük rahatsızlık yaşadığını belirtti. Civan, "Çocuklarını okula götürürken aileler tedirginlik yaşıyor. Köyümüzdeki sokak köpeklerinin sayısı 200'ü aştı ve bu durum ciddi bir sorun oluşturuyor," dedi.

Şehirden köye terk edilen köpekler

Köy azası Recep Yılmazer ise şehir merkezinden köylere terk edilen hastalıklı köpeklerin büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Yılmazer, "Aileler çocuklarını parka gönderemiyor, okulumuzdaki park da kullanılmaz hale geldi. Aşısız ve uyuz olan köpekler burada büyük bir tehdit oluşturuyor," dedi.

Acil müdahale beklentisi

Mollabey Köyü, 25 köye hizmet veren merkezi bir yerleşim olması nedeniyle, buradaki sağlık sorunlarının geniş bir bölgeyi etkileyebileceğini belirtiyor. Köylüler, uyuz hastalığının yayılmasını önlemek için acil tıbbi müdahale ve çözüm bekliyor.

Yetkililere çağrı

Köy sakinleri, hem hayvanların hem de insanların sağlığını korumak adına Zonguldak Valiliği'ne seslenerek, acil tedbirlerin alınmasını talep ediyor. Uyuz hastalığının yayılması durumunda karantina uygulamalarının gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.