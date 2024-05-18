İzmit’te Eşsiz Dostluk: Esnaf ile martının inanılmaz bağı görenleri şaşırtıyor

Sadakatin Gücü: Esnaf ve Martının Dostluğu

İzmit’te tekel bayisi işleten Erhan Parlak ve bir martı arasındaki eşsiz dostluk, görenleri şaşırtıyor ve tebessüm ettiriyor. Normalde insanların kedi ya da köpek beslemesi alışıldık bir durumken, Parlak’ın dostluk kurduğu martı, sadakatin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.

Bir Yıl Süren Dostluk

Geçtiğimiz yıl balık tutarken dükkânına dönen Erhan Parlak, dükkânının önünde bir martıyla karşılaştı. Kovasında bulunan balıklarla martıyı besleyen Parlak, ertesi gün de aynı martıyı dükkânın önünde beklerken buldu. Bu olayın ardından martı, düzenli olarak Parlak’ın dükkânına gelmeye başladı ve aralarındaki bağ her geçen gün güçlendi.

Martının Sadakati

Parlak, martının kendisini sürekli takip ettiğini ve dükkânının önündeki elektrik direğinde beklediğini belirtiyor. Parlak’ı gördüğünde hemen yanına inen martı, genellikle istavrit ve ciğerle besleniyor. Martının, Parlak’ın peşinden ayrılmaması çevre sakinlerinin de dikkatini çekiyor ve bu durum görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"Beni Beklediğini Gördüm"

Erhan Parlak, martı ile olan bağını şu sözlerle anlatıyor: "Bir gün balık tutmadan dükkâna geliyordum. Martının dükkânın önünde dolaştığını gördüm. Çok tatlıydı. Elimde balık vardı. Kovadan ona birkaç balık verdim. Hoşuna gidince birkaç kez daha balık verdim. Yaklaşık 10-15 balık yedi. Ben bunu bir günlük bir olay sandım. Sonra gitti, ertesi gün onu hiç beklemiyordum. Dükkanı açtım ve beni beklediğini gördüm. Dolapta tuttuğum balıklar vardı. Balıkları yedi. Sonra düzenli olarak gelmeye başladı."

"İnsanlar Kedi, Köpek Besler Ama Benim Arkamdan Martı Geliyor"

Parlak, martının kendisini sürekli takip ettiğini ve alışverişe giderken bile peşinden geldiğini söylüyor. "Ben nereye gitsem peşimde geliyor. İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor. Alışverişe giderken de peşimden geliyor, herkes de bakıyor. Her gelişinde bir paket ciğerin yarısını götürüyor" diye konuşuyor.

Sadakatin En Güzel Örneği

Bu eşsiz dostluk hikayesi, sadakatin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanlar arasında sıkça görülen sadakat duygusunun, hayvanlar arasında da ne kadar güçlü olduğunu İzmit’teki bu örnekle bir kez daha görüyoruz. Martı ve Erhan Parlak’ın dostluğu, sadakatin ve bağlılığın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.

Görenleri Şaşırtan Hikaye

Erhan Parlak ve martının dostluğu, İzmit’te birçok insanın dikkatini çekiyor ve tebessüm ettiriyor. Bu ilginç hikaye, insanların kedi veya köpek yerine farklı hayvanlarla da güçlü bağlar kurabileceğini gösteriyor. İzmit’te yaşanan bu eşsiz dostluk, sadakatin ve bağlılığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.