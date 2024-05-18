İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

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T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1791 Esas

DAVALI : KEMAL ŞENKAL - 45517281788

SİVAS , MERKEZ , SİVRİTEPE mah/köy, ZEKERİYA ve FATMA oğlu, 23/09/1944 dogumlu,

Davacı Hacer Çetin tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Bolu ili Merkez Bolu ili Merkez ilçesi Merkeşler Köyü 113 ada 8 parsel , 133 ada 24 parsel ,155 ada 25 parsel , 206 ada 66 parsel, 206 ada 67 parsel , 206 ada 78 parsel , 206 ada 79 parsel, 206 ada 309 parsel , 209 ada 26 parsel, 212 ada 79 parsel , 212 ada 80 parsel , 212 ada 98 parsel , 206 ada 38 parsel, 206 ada 37 parsel , 206 ada 42 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan kolluk adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün 03/07/2024 günü saat 09:30 olduğunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya 2 hafta içinde HMK 129 md şartlarını taşıyan cevap dilekçesi verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve ilk itirazlarını ileri sürelemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.