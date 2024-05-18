İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

İLAN
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/1791 Esas
DAVALI : KEMAL ŞENKAL - 45517281788
SİVAS , MERKEZ , SİVRİTEPE mah/köy, ZEKERİYA ve FATMA oğlu, 23/09/1944 dogumlu,
Davacı Hacer Çetin tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Bolu ili Merkez Bolu ili Merkez ilçesi Merkeşler Köyü 113 ada 8 parsel , 133 ada 24 parsel ,155 ada 25 parsel , 206 ada 66 parsel, 206 ada 67 parsel , 206 ada 78 parsel , 206 ada 79 parsel, 206 ada 309 parsel , 209 ada 26 parsel, 212 ada 79 parsel , 212 ada 80 parsel , 212 ada 98 parsel , 206 ada 38 parsel, 206 ada 37 parsel , 206 ada 42 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla;
Mahkememizce yapılan kolluk adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün 03/07/2024 günü saat 09:30 olduğunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davaya 2 hafta içinde HMK 129 md şartlarını taşıyan cevap dilekçesi verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve ilk itirazlarını ileri sürelemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.