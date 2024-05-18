Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, dünya genelinde 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Bu dev mücadele, beIN SPORTS ekranlarında izleyicilere sunulacak ve maç öncesinden maç sonrasına kadar her an özel çekimlerle takip edilebilecek.

beIN SPORTS ekranlarında derbi heyecanı

beIN SPORTS, bu büyük derbi için özel bir yayın planı hazırladı. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odasındaki hazırlıklara, santradan maç sonrasına kadar her anı izleyicilere sunacak. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kamera ile müsabakanın her anı canlı olarak aktarılacak. Ayrıca, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar olan süreç de izleyicilere aktarılacak.

Özel prodüksiyon ekibi ve teknoloji

Bu büyük derbinin her anını en iyi şekilde izleyicilere sunmak için 100 kişilik bir prodüksiyon ekibi görev alacak. OBVAN isimli son teknolojiyle donatılmış yayın aracı içerisinde yer alan 20 kişilik ekip ile maçın her dakikası kesintisiz bir şekilde ekranlara gelecek.

Dünya çapında canlı yayın

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk'ün her hafta dört maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de izleyicilerle buluşacak. Bu sayede, sadece Türkiye'deki futbolseverler değil, dünya genelindeki futbol tutkunları da bu büyük heyecana ortak olabilecek.

Yayın detayları ve teknolojik altyapı

beIN SPORTS, derbi için 24 stadyum kamerası, 1 drone kamera ve 2 motosiklet kamerası kullanacak. Bu sayede, müsabakanın her anı farklı açılardan izlenebilecek ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunulacak. OBVAN yayın aracı ve 100 kişilik prodüksiyon ekibiyle maçın her anı titizlikle izleyicilere aktarılacak.

Ekran başında büyük heyecan

Bu büyük derbi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelesi, sadece sahada değil, ekran başında da büyük bir heyecanla takip edilecek. 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak olan bu dev maç, futbolun evrensel dilinin bir kez daha tüm dünyada yankılanmasına vesile olacak.