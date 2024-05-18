18 May 2024 - 00:15- Spor G:

Altay'da kimler takımdan ayrılacak?

Altay, mali ve sportif sorunlarla boğuşuyor. Kaleciler Mustafa Çalışkan ve Ozan Evrim Özenç’in ayrılmasının kesinleştiği İzmir ekibinde, Ulaş Hasan Özçelik birinci kaleci olacak. Altay’ın kötü performansı ve borçları oyuncu ayrılıklarını hızlandırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Altay'da kimler takımdan ayrılacak? mask
Altay'da kimler takımdan ayrılacak?
Altay'da kimler takımdan ayrılacak?
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Altay, bu sezon hem mali hem de sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Trendyol 1. Lig’i 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düşen siyah-beyazlı ekip, 670 Milyon TL borçla boğuşurken oyuncularının maaşlarını ödeyemiyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Altay’da ciddi bir yaprak dökümü başladı. Takımın önemli isimlerinden Enes Öğrüce ve Eren Erdoğan gibi oyunculara Süper Lig ve 1. Lig’den teklifler gelirken, birçok oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Altay'da kimler takımdan ayrılacak?

Kaleciler ayrılıyor

İzmir ekibinde en çok dikkat çeken ayrılıklar ise kalecilerden geldi. Bu sezon Altay’ın kalesini koruyan Mustafa Çalışkan ve Ozan Evrim Özenç’in, 30 Haziran’da sona erecek olan sözleşmelerinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 20 yaşındaki Mustafa Çalışkan, sezonun ilk yarısında U19 takımında oynadıktan sonra ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlamıştı. 31 yaşındaki Ozan Evrim Özenç ise 2020-2021 sezonundan bu yana Altay forması giyiyordu. İki kalecinin de yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği öğrenildi. Bu ayrılıkların ardından, 2005 doğumlu Ulaş Hasan Özçelik’in birinci kaleci konumuna geçmesi bekleniyor. Özçelik, bu sezon sadece Göztepe maçında sakatlanan Mustafa’nın yerine oyuna dahil olup kalesinde 3 gol görmüştü.

Altay'da kimler takımdan ayrılacak?

Altay’ın kötü performansı

Bu sezon Ozan 14, Mustafa 10 ve devre arasında Manisa FK’ya transfer olan Eren Karataş da 14 müsabakaya çıktı. Altay, bu süreçte oynadığı lig maçlarında kalesinde 76 gol görerek, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Takımın kötü performansı ve mali sıkıntılar, birçok oyuncunun ayrılmak istemesine sebep oluyor.

18 May 2024 - 00:15 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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