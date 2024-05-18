Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan depremzede çocuklara sürpriz İstanbul gezisi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Malatya'dan gelen depremzede çocukları İstanbul’da dört gün boyunca misafir etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da bu anlamlı organizasyonda çocuklarla yakından ilgilendi, onlara forma hediye etti ve çeşitli etkinliklere katılmalarını sağladı.

Organizasyonun detayları

Malatya’nın Pütürge ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davetlisi olarak İstanbul'da ağırlandı. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı'nın iş birliği ile düzenlenen bu organizasyonda, çocuklar İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.

Maç keyfi ve sürpriz hediyeler

Çocuklar, Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izleyerek unutulmaz anlar yaşadılar. Fenerbahçe Müzesi'ni ziyaret eden çocuklara, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç büyük bir sürpriz yaptı. Ali Koç, çocuklarla uzun süre sohbet etti ve onlara imzalı formalarını hediye etti. Malatyalı çocuklar da Koç’a, yöresel ürünler ve üzerinde Ali Koç’un isminin yazılı olduğu tişörtler hediye ettiler.

Fenerbahçe’nin Malatya ile güçlü bağları

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin Malatya ile güçlü bağlarının olduğunu vurgulayarak, “Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz” dedi. Ayrıca, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği’nin Almanya'daki Augsburg ve Landshut Dernekleri ile birlikte Malatya’da 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarını yapacaklarını ve bazı okulların spor salonlarını tadilat ettiklerini belirtti.

Çocukların İstanbul macerası

Dört günlük İstanbul gezisinde çocuklar, Fenerbahçe Stadyumu ve Müzesi’nin yanı sıra, Koç Topluluğu Spor Kulübü ve Koç Müzesi’ni ziyaret ettiler. Tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul’un güzelliklerini keşfettiler ve unutulmaz anılar biriktirdiler.