Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Lucas Vazquez, takım arkadaşı Arda Güler'e yeni bir lakap taktı. Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ve adından sıkça söz ettiren Arda Güler, bu yeni lakapla İspanyol basınında geniş yer buldu.

Performansıyla parlıyor

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Deportivo Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının beşinci golünü atan Arda Güler, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ligdeki gol sayısını beşe çıkaran milli futbolcu, özellikle son haftalarda gösterdiği üstün performansla taraftarların ve takım arkadaşlarının beğenisini kazandı.

Lucas Vazquez'den övgü dolu sözler

Takım arkadaşları da Arda'nın bu başarısına kayıtsız kalamadı. Karakteri ve sempatik tavırlarıyla takımın sevilen isimlerinden biri haline gelen 19 yaşındaki futbolcuya, Lucas Vazquez tarafından 'Arda Goles' lakabı takıldı. İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, Vazquez'in bu lakabı takmasının ardından, tüm takım arkadaşları ve taraftarlar Arda'ya bu şekilde hitap etmeye başladı.

Gelecek sezon için büyük beklentiler

Haberde ayrıca, Arda Güler'in Real Madrid kadrosunda tutulma kararı alındığı ve önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmasının beklendiği belirtildi. Milli futbolcunun her geçen gün İspanyolca'sını geliştirdiği, bu durumun takıma adapte olmasını hızlandırdığı ve takım arkadaşlarıyla olan diyaloğunu güçlendirdiği ifade edildi.

Takım içinde yükselen yıldız

Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmaları ve saha içindeki performansı, onun sadece bir yetenek değil, aynı zamanda takımın önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Vazquez'in taktığı 'Arda Goles' lakabı, genç futbolcunun gol yollarındaki başarısını ve takım içindeki popülaritesini yansıtıyor. Arda, bu sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelirken, gelecek sezon da büyük umutlar vaat ediyor.