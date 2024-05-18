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Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Lucas Vazquez'in ona taktığı yeni lakap, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi
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Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap mask
Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap
Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap
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Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Lucas Vazquez, takım arkadaşı Arda Güler'e yeni bir lakap taktı. Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ve adından sıkça söz ettiren Arda Güler, bu yeni lakapla İspanyol basınında geniş yer buldu.

Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Performansıyla parlıyor

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Deportivo Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının beşinci golünü atan Arda Güler, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ligdeki gol sayısını beşe çıkaran milli futbolcu, özellikle son haftalarda gösterdiği üstün performansla taraftarların ve takım arkadaşlarının beğenisini kazandı.

Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Lucas Vazquez'den övgü dolu sözler

Takım arkadaşları da Arda'nın bu başarısına kayıtsız kalamadı. Karakteri ve sempatik tavırlarıyla takımın sevilen isimlerinden biri haline gelen 19 yaşındaki futbolcuya, Lucas Vazquez tarafından 'Arda Goles' lakabı takıldı. İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, Vazquez'in bu lakabı takmasının ardından, tüm takım arkadaşları ve taraftarlar Arda'ya bu şekilde hitap etmeye başladı.

Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Gelecek sezon için büyük beklentiler

Haberde ayrıca, Arda Güler'in Real Madrid kadrosunda tutulma kararı alındığı ve önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmasının beklendiği belirtildi. Milli futbolcunun her geçen gün İspanyolca'sını geliştirdiği, bu durumun takıma adapte olmasını hızlandırdığı ve takım arkadaşlarıyla olan diyaloğunu güçlendirdiği ifade edildi.

Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

Takım içinde yükselen yıldız

Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmaları ve saha içindeki performansı, onun sadece bir yetenek değil, aynı zamanda takımın önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Vazquez'in taktığı 'Arda Goles' lakabı, genç futbolcunun gol yollarındaki başarısını ve takım içindeki popülaritesini yansıtıyor. Arda, bu sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelirken, gelecek sezon da büyük umutlar vaat ediyor.

Real Madrid’de Lucas Vazquez'den Arda Güler'e yeni lakap

18 May 2024 - 00:19 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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