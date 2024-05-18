Bolu’da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Bolu’da heyecanla beklenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm renkleriyle ve coşkusuyla kapımızda! Bu özel gün, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve milli mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu bayram, gençlerimizin ve sporun şölenine dönüşüyor. İşte Bolu’da 19 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleşecek kutlama programının detayları:

Anıtpark'ta çelenk sunumu ile başlangıç

Bolu’da gün, saat 10.00'da Anıtpark'ta düzenlenecek olan çelenk sunma töreni ile başlayacak. Bu anlamlı başlangıç, tüm katılımcıları milli duygularla bir araya getirecek.

Gençlik yürüyüşü

Çelenk sunumu sonrasında, saat 10.30'da Anıtpark'tan Karaçayır Spor Salonu'na kadar sürecek olan Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Bu yürüyüş, gençlerin enerjisini ve bayram coşkusunu Bolu sokakları taşıyacak.

Karaçayır Spor Salonu'nda renkli açılış töreni

Bolu’da Saat 11.00'de Karaçayır Spor Salonu'nda başlayacak olan kutlama programında, açılış konuşmaları, protokol ve temsilci gençlerin heyecan verici konuşmaları yer alacak. Bu konuşmaları, halk oyunlarından mehteran gösterisine, şarkı dinletilerinden tiyatro gösterilerine kadar geniş bir yelpazede kültürel ve sportif etkinlikler izleyecek.

Spor ve sanatın buluştuğu gösteriler

Kutlamalarda, masa tenisinden basketbola, jimnastikten karateye, tekwandodan badmintona kadar birçok spor dalında gösteriler sunulacak. Ayrıca, atıcılık, okçuluk, güreş, judo ve trambolin jimnastiği gibi branşlarda da yetenekler sergilenecek.

Ödül töreni ile başarılar taçlandırılıyor

Etkinliğin sonunda başarılı sporculara ve gençlere, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri dereceler için ödüller verilecek. Bu ödül töreni, gençlerin başarılarının takdir edilmesi ve teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Atölye ve stantlarla tanıtım fırsatı

Saat 13:15’de Anıtpark’ta atölye, kulüp ve spor branşlarının tanıtım stantları açılacak. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, bu stantları ziyaret ederek gençlerin çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Bu muhteşem ve anlamlı gün, tüm katılımcıları bir araya getirerek gençlik ve sporun önemini bir kez daha vurgulayacak.