Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Sezon sonu sözleşmesi sona eren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a teşekkür etti. Koşukavak, yayımladığı duygusal mesajla kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Koşukavak’ın Boluspor kariyeri başarılar ve zorluklarla doluydu.

Koşukavak'ın veda mesajı

Yalçın Koşukavak, zorlu bir sezonun ardından yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zorluklarla dolu bir sezonun sonunda, herkesin bütün gücünü verdiği ve elinden geleni yaptığı sonunu farklı hayal ettiğimiz turu geçemedik. Böyle sonlanmasını hiç istemedik. Son derece üzgünüz. Öncelikle, desteğini hiç esirgemeyen başta başkanımız Sn. Savaş Abak ve zaman mefhumu olmadan destek olan yönetim kurulumuza, sezon boyunca çok çalışıp çok isteyen, işine saygılı tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, destek ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve sosyal medyadan duygu dolu mesajlar atan, farkındalığı yüksek, sağ duyulu, anlayabilen, samimi, içten, gerçek Boluspor taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Heyecan yaşadık, hayal ettik, olmadı, hakkınızı helal edin. Saygılarımla..."

Yalçın Koşukavak’ın Boluspor macerası

Yalçın Koşukavak, Boluspor'a Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Turgay Altay'ın yerine gelmişti. Boluspor'un başında toplam 35 maça çıkan Koşukavak, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başı 1.63 puan ortalaması topladı. Boluspor'da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eren Koşukavak'ın iddialara göre takımdan ayrılması bekleniyor.

Taraftarlardan destek mesajları

Yalçın Koşukavak'ın mesajı, Boluspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak Koşukavak'a desteklerini iletti. Taraftarların çoğu, Koşukavak'ın takıma kattığı değerlerden ve zorlu süreçlerde gösterdiği liderlikten övgüyle bahsetti.

Koşukavak’ın Boluspor’a katkıları

Koşukavak'ın Boluspor'daki dönemi, başarılar ve zorluklarla geçti. Takımın performansını yükseltmek için yaptığı çalışmalar ve gösterdiği çabalar, taraftarlar tarafından takdir edildi.