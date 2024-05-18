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Bugün kimin maçı var? Saat kaçta? Hangi kanalda? 18 Mayıs 2024 Cumartesi Maçla

18 Mayıs 2024 Cumartesi Futbol Maçları: Bugün sahada hangi takımlar var? Maç saatleri ve kanallar tüm detaylar burada! Heyecan dolu maçları kaçırmayın, programınızı ayarlayın!

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri
Bugün kimin maçı var? Saat kaçta? Hangi kanalda? 18 Mayıs 2024 Cumartesi Maçla mask
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18 Mayıs 2024 Cumartesi günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm   spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün futbol maç programı detayları...

Süper Lig

  • Beşiktaş - Hatayspor
    • Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 1
  • Ankaragücü - Pendikspor
    • Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 2
  • Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
    • Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 3
  • Samsunspor - Alanyaspor
    • Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 4
  • Gaziantep FK - Kayserispor
    • Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 5

Premier Lig

  • Brentford - Liverpool
    • Saat: 14:30, Kanal: S Sport
  • Burnley - Arsenal
    • Saat: 17:00, Kanal: S Sport 2
  • Newcastle United - Bournemouth
    • Saat: 17:00, Kanal: S Sport Plus
  • Fulham - Aston Villa
    • Saat: 17:00, Kanal: S Sport Extra
  • Nottingham Forest - West Ham United
    • Saat: 17:00, Kanal: S Sport News
  • Tottenham - Wolverhampton
    • Saat: 17:00, Kanal: S Sport 1

Serie A

  • Napoli - Genoa
    • Saat: 16:00, Kanal: S Sport 2

La Liga

  • Osasuna - Cadiz
    • Saat: 15:00, Kanal: S Sport
  • Celta Vigo - Barcelona
    • Saat: 17:30, Kanal: S Sport Plus
  • Valencia - Sevilla
    • Saat: 20:00, Kanal: S Sport Extra

UEFA Avrupa Konferans Ligi

  • Basel - Fiorentina
    • Saat: 22:00, Kanal: Exxen
  • AZ Alkmaar - West Ham United
    • Saat: 22:00, Kanal: Exxen

Çin 1. Ligi

  • Yanbian Longding - Chongqing Tongliang Long
    • Saat: 10:00
  • Guangzhou Evergrande - Shanghai Jiading
    • Saat: 14:30
# Bugün kimin maçı var, spor, avrupa

18 May 2024 - 11:56 - Spor

Mahreç  Ayşe Bolu

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