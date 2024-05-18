Bugün kimin maçı var? Saat kaçta? Hangi kanalda? 18 Mayıs 2024 Cumartesi Maçla

18 Mayıs 2024 Cumartesi günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün futbol maç programı detayları...

Süper Lig

Beşiktaş - Hatayspor Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 1

Ankaragücü - Pendikspor Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 2

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 3

Samsunspor - Alanyaspor Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 4

Gaziantep FK - Kayserispor Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 5



Premier Lig

Brentford - Liverpool Saat: 14:30, Kanal: S Sport

Burnley - Arsenal Saat: 17:00, Kanal: S Sport 2

Newcastle United - Bournemouth Saat: 17:00, Kanal: S Sport Plus

Fulham - Aston Villa Saat: 17:00, Kanal: S Sport Extra

Nottingham Forest - West Ham United Saat: 17:00, Kanal: S Sport News

Tottenham - Wolverhampton Saat: 17:00, Kanal: S Sport 1



Serie A

Napoli - Genoa Saat: 16:00, Kanal: S Sport 2



La Liga

Osasuna - Cadiz Saat: 15:00, Kanal: S Sport

Celta Vigo - Barcelona Saat: 17:30, Kanal: S Sport Plus

Valencia - Sevilla Saat: 20:00, Kanal: S Sport Extra



UEFA Avrupa Konferans Ligi

Basel - Fiorentina Saat: 22:00, Kanal: Exxen

AZ Alkmaar - West Ham United Saat: 22:00, Kanal: Exxen



Çin 1. Ligi