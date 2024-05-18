Bugün kimin maçı var? Saat kaçta? Hangi kanalda? 18 Mayıs 2024 Cumartesi Maçla

18 Mayıs 2024 Cumartesi günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.
Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün futbol maç programı detayları...
Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor
- Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 1
- Ankaragücü - Pendikspor
- Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 2
- Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
- Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 3
- Samsunspor - Alanyaspor
- Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 4
- Gaziantep FK - Kayserispor
- Saat: 16:00, Kanal: beIN Sports 5
Premier Lig
- Brentford - Liverpool
- Saat: 14:30, Kanal: S Sport
- Burnley - Arsenal
- Saat: 17:00, Kanal: S Sport 2
- Newcastle United - Bournemouth
- Saat: 17:00, Kanal: S Sport Plus
- Fulham - Aston Villa
- Saat: 17:00, Kanal: S Sport Extra
- Nottingham Forest - West Ham United
- Saat: 17:00, Kanal: S Sport News
- Tottenham - Wolverhampton
- Saat: 17:00, Kanal: S Sport 1
Serie A
- Napoli - Genoa
- Saat: 16:00, Kanal: S Sport 2
La Liga
- Osasuna - Cadiz
- Saat: 15:00, Kanal: S Sport
- Celta Vigo - Barcelona
- Saat: 17:30, Kanal: S Sport Plus
- Valencia - Sevilla
- Saat: 20:00, Kanal: S Sport Extra
UEFA Avrupa Konferans Ligi
- Basel - Fiorentina
- Saat: 22:00, Kanal: Exxen
- AZ Alkmaar - West Ham United
- Saat: 22:00, Kanal: Exxen
Çin 1. Ligi
- Yanbian Longding - Chongqing Tongliang Long
- Saat: 10:00
- Guangzhou Evergrande - Shanghai Jiading
- Saat: 14:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.