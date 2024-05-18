Bakan Işıkhan'dan Sağlıkta Yeni Düzenleme: Kronik İlaçlar Artık Aile Hekimlerine Yazdırılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini duyurdu.

Hastanelerdeki Yoğunluk Azalacak

Bakan Işıkhan, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu sayede yaklaşık 2 milyon vatandaşımız faydalanabilecek," dedi. Yeni düzenleme ile hastalar, sağlık raporu ile reçete yazdırmak için hastanelerde sıra beklemek zorunda kalmayacak ve 3'er aylık dozlar halinde ilaçlarını aile hekimlerinden alabilecekler.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde Güncellemeler

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan güncellemelerden de bahseden Işıkhan, "Genel Sağlık Sigortalılarımızın en güncel tedavilere erişimini sağlamak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla akılcı ilaç kullanımı kapsamında çalışmalar yapıyoruz," dedi. Bu düzenlemelerle yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

SGK'ya Yeni Hizmet Modeli

Işıkhan, SGK'nın sadece maaş ödeyen bir kurum olmaktan çıkarılarak, emeklilere yönelik geniş yelpazede hizmetler sunacak bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti. Yeni model kapsamında emekliler, taleplerini doğrudan iletebilecekleri bir iletişim platformuna sahip olacak.

Teknoloji ile Desteklenen Uygulamalar

Bakan Işıkhan, "SGK Co-Pilot" adı verilen yeni bir uygulama ile kamu hizmetlerinin etkinleştirileceğini duyurdu. Bu uygulama, yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılarak, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi ve fatura inceleme operasyonlarının hızlandırılması amaçlanıyor.

SGK Co-Pilot ile Etkin Hizmet

Yeni uygulama sayesinde kayıp-kaçak, suistimal ve anomali tespiti gibi işlemler etkin bir şekilde yürütülecek. Bu sistemle, sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması hedefleniyor.