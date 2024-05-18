Yurt Dışından Cep Telefonu Getirenler İçin Yeni Düzenleme: İkinci Cihaza Dikkat!

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili uygulamada önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, yolcuların kişisel eşya statüsünde 1 adet cep telefonuna muafiyet uygulanmaya devam ederken, ikinci cep telefonları 3 ay boyunca gümrük ambarlarında bekletilecek. İşte detaylar...

Cep Telefonu Getirme Muafiyeti

Yolcular, kişisel kullanım için yurt dışından 1 adet cep telefonu getirebilecek ve bu telefonlar gümrük vergilerinden muaf olacak. Ancak, bu muafiyet sadece yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak kaydıyla geçerli olacak. Yabancı misyon mensupları hariç, üç takvim yılı içinde sadece 1 adet cep telefonu getirme hakkı bulunuyor.

Vergi Kaçağının Önlenmesi İçin Yeni Önlemler

Ticaret Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla cep telefonu getirirken uygulanan muafiyet kurallarını sıkılaştırdı. Yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşyalar veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla cep telefonu getirilmesi artık mümkün değil. Yolcunun beyanına aykırı olarak ikinci bir cep telefonu getirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin iki katı alınarak telefon teslim edilecek ve ulusal ağa tanıtılacak.

İkinci Cep Telefonuna Gümrük Bekletme Süresi

Yeni düzenlemeye göre, muafiyet fazlası olarak getirilen ikinci cep telefonları 3 ay boyunca gümrük ambarlarında bekletilecek. Yolcu, bu süre içinde tekrar yurt dışına çıkarken telefonu geri alabilecek. Ancak, IMEI kaydı yapılmayan bu telefonlar Türkiye'de kullanılamayacak.

Hediyelik Eşya Statüsünde Cep Telefonu Getirme

Yolcuların, hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı olarak cep telefonu getirmesi durumunda, gümrük vergilerinin ödenerek teslim alınması uygulaması kaldırıldı. Bu düzenleme, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla alındı.