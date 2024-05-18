Bolu’da küçük çocuktan büyük jest! Kozalaklardan hemşiresine kalp yaptı

Bolu’da 7 Yaşındaki Çocuk Hemşireyi Duygulandırdı
Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, 7 yaşındaki Muhammed Orhan Nadul, idrar yanması şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye geldi. Hastane triyaj alanında kendisiyle yakından ilgilenen ebe Nuray Bakır’a sevgisini göstermek için Muhammed, hastane bahçesinde anlamlı bir sürpriz hazırladı.
Kozalaklardan Kalp Yaptı
Tahlil sonuçlarını beklerken hastane bahçesinde kozalak toplayan Muhammed, topladığı kozalaklarla bir kalp şekli oluşturdu. Kalbin üzerini çiçeklerle süsleyerek daha da güzelleştirdi. 1. sınıfa giden bu minik çocuk, ebe Nuray Bakır’ın elinden tutarak onu sürpriziyle buluşturdu.
Minnettarlığın Simgesi: Kozalak Kalp
Muhammed, sürprizini şu sözlerle anlattı: “Bunu annemle düşündüm. Bir sürü kozalak topladık. Annem de yardım etti. O sırada hemen kozalakları böyle dizdik. Sonra kalp şekli yaptık. Güzel gözüksün diye de ortasına güller koyduk. Hemşire hanıma yaptım ben bu sürprizi. Onun gözlerini kapatarak buraya getirdim. Gözlerini açınca o da fotoğraf çekmek istedi. Hemşire hanım bana çok güzel davrandığı için ben de ona böyle bir sürpriz hazırladım. Bunları görünce gözlerine inanamadı.”
Ebe Nuray Bakır’ın Duygusal Anları
İHA’ya konuşan ebe Nuray Bakır, Muhammed’in yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Muhammed’in bu anlamlı jesti, hastane personeli ve diğer hastalar tarafından da takdirle karşılandı. Bu küçük çocuğun yürek ısıtan hareketi, hastane koridorlarında mutluluk ve umut dağıttı.
Muhammed Orhan Nadul’un ebe Nuray Bakır’a yaptığı bu jest, hem hastane çalışanlarının hem de hastaların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Minik Muhammed’in kozalaklardan yaptığı kalp, insani değerlerin ve minnettarlığın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.