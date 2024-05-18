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Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin muhteşem gösterileriyle kutlandı. Dronla kaydedilen etkinlikler izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler mask
Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler
Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler
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Bolu’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. Etkinlikler, Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği muhteşem gösterilerle taçlandı. Bolu’nun dört bir yanında okullarda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlikler, kent genelinde büyük bir heyecan yarattı.

Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Bando Takımı ile Yürüyüş

Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, bayram için aylar öncesinden hazırlanmaya başladı. İlk olarak bando takımı ile okul bahçesinde yürüyüş yapan öğrenciler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bando takımının ritmik adımları ve melodileri, kutlamalara renk kattı.Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Halk Oyunları ve Koro Gösterisi

Yürüyüşün ardından sahneye çıkan halk oyunları ekibi, geleneksel danslarla izleyicilere görsel bir şölen sundu. Öğrenciler, halk oyunlarıyla Atatürk’ü anarak kültürel mirası yaşattılar. Bu gösterinin ardından sahneye çıkan koro, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Step ve Yarışmalarla Devam Eden Coşku

Gösteriler sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Öğrenciler, step gösterileri ile enerjilerini sahneye yansıttılar. Bu dinamik gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca, çeşitli yarışmalar düzenlenerek öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturuldu.Bolu'da 19 Mayıs coşkusu! Öğrencilerden muhteşem gösteriler

Dronla Görüntülenen Muhteşem Anlar

Tüm bu etkinlikler dronla görüntülenerek unutulmaz anlar kaydedildi. 19 Mayıs coşkusunu tüm canlılığıyla yaşayan öğrenciler, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Dronla çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşıldı.

# spor, atatürk

18 May 2024 - 16:25 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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