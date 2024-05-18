Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti

Yukarı Soku Mahallesi'nde Büyük Yangın
Bolu’nun Yukarı Soku Mahallesi’nde, atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde, tarlaların bulunduğu yol kenarına atılan çürümüş samanların bulunduğu noktada meydana geldi. Kısa sürede yayılan alevler, samanların tutuşmasıyla hızla büyüdü ve dumanlar çevreyi sardı. Çiftçilik yapan vatandaşların samanlarını buraya bırakması yangına sebep oldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne İhbar Edildi
Yangını fark eden vatandaşlar, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Bolu İtfaiye Ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve daha fazla hasarın önüne geçildi.
Yangının Sebebi Araştırılıyor
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının sebebi, itfaiye ekipleri ve ilgili birimler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çiftçilerin tarla kenarına bıraktığı samanların neden alev aldığı konusunda çeşitli ihtimaller değerlendiriliyor. Bölgede benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlar uyarılıyor.
Yangın Büyük Hasara Yol Açmadı
Bolu İtfaiye Müdürü yaptığı açıklamada, yangının büyük bir zarara yol açmadan söndürüldüğünü belirtti. Müdür, vatandaşların bu tür atıkları güvenli alanlara bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.
Bölge Halkı Tedirgin
Yangının çıktığı Yukarı Soku Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, olayın ardından tedirginlik yaşadı. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli olacaklarını belirtti. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.