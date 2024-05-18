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Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti

Bolu’nun Yukarı Soku Mahallesi’nde, atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi araştırılırken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti mask
Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti
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Yukarı Soku Mahallesi'nde Büyük Yangın

Bolu’nun Yukarı Soku Mahallesi’nde, atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde, tarlaların bulunduğu yol kenarına atılan çürümüş samanların bulunduğu noktada meydana geldi. Kısa sürede yayılan alevler, samanların tutuşmasıyla hızla büyüdü ve dumanlar çevreyi sardı. Çiftçilik yapan vatandaşların samanlarını buraya bırakması yangına sebep oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne İhbar Edildi

Yangını fark eden vatandaşlar, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Bolu İtfaiye Ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve daha fazla hasarın önüne geçildi.

Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının sebebi, itfaiye ekipleri ve ilgili birimler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çiftçilerin tarla kenarına bıraktığı samanların neden alev aldığı konusunda çeşitli ihtimaller değerlendiriliyor. Bölgede benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlar uyarılıyor.

Yangın Büyük Hasara Yol Açmadı

Bolu İtfaiye Müdürü yaptığı açıklamada, yangının büyük bir zarara yol açmadan söndürüldüğünü belirtti. Müdür, vatandaşların bu tür atıkları güvenli alanlara bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.Bolu’da atıl samanlar alev alev yandı! İtfaiye ekipleri harekete geçti

Bölge Halkı Tedirgin

Yangının çıktığı Yukarı Soku Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, olayın ardından tedirginlik yaşadı. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli olacaklarını belirtti. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

18 May 2024 - 16:55 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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