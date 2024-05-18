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Bolu ve 19 ilde büyük operasyon! "Sibergöz-39" ile suçlulara darbe

Bolu’da gerçekleştirilen "Sibergöz-39" operasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karışan 6 şüpheli yakalandı. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 74 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu ve 19 ilde büyük operasyon! "Sibergöz-39" ile suçlulara darbe mask
Bolu ve 19 ilde büyük operasyon! "Sibergöz-39" ile suçlulara darbe
Bolu ve 19 ilde büyük operasyon! "Sibergöz-39" ile suçlulara darbe
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Bolu’da Jandarma Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Sibergöz-39" operasyonlarında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik önemli adımlar atıldığını açıkladı. Özellikle Bolu’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüphelinin yakalanması büyük ses getirdi.

Bolu ve 19 ilde büyük operasyon!

Bolu’da Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden ev eşyası satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işlediği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde büyük miktarda para hareketliliği bulundu.

Diğer İllerde de Operasyonlar Sürüyor

İzmir ve Hatay’da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı belirlenen 24 şüpheli, Trabzon’da çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli, Elazığ’da çeşitli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı 12 şüpheli, İstanbul’da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, Uşak ve Rize’de banka hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağlayan 7 şüpheli olmak üzere toplamda 74 şüpheli yakalandı.

Bolu ve 19 ilde büyük operasyon!

Bakan Yerlikaya’dan Kararlılık Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

120 Milyon TL'lik Para Hareketliliği

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 milyon Türk Lirası para hareketliliği tespit edildi. Bu büyük operasyon, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sibergöz-39 Operasyonu ile Güvenlik Sağlanıyor

"Sibergöz-39" operasyonları, Türkiye genelinde suçlulara göz açtırmayan, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bolu’da ve diğer illerde gerçekleştirilen operasyonlarla suçlulara karşı verilen bu mücadele, vatandaşların güvenliğini sağlama noktasında büyük bir başarı olarak görülüyor.

# türkiye, Medya, istanbul

18 May 2024 - 17:22 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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