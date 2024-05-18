Bolu D-100 karayolunda trafik kazası! Kavşakta iki otomobil çarpıştı

Kaza Detayları

Bolu’da D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza, D-100 kara yolunun Köroğlu Rampaları mevkiinde yaşandı. Yeniçağa ilçesi istikametine seyreden T.A. yönetimindeki 33 NEM 17 plakalı otomobil ile kavşak içerisinden dönüş yapan N.Ö. idaresindeki 34 TJ 4077 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle 33 NEM 17 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Acil Durum Müdahalesi

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan ambulanslarda gerçekleştirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Akışı ve İnceleme

Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları incelenerek kaza sebebi netleştirilecek.