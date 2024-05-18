Sağlık Bakanlığı'ndan Müjde: Raporlu İlaçlar Artık Aile Hekimlerinden Alınabilecek

Aile Hekimleri Daha Fazla İlacı Reçete Edebilecek

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastalar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Bakan Işıkhan, yaklaşık 2 milyon vatandaşın faydalanabileceği bu yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Daha önce hastaneye gidip ilgili doktordan yazdırılması gereken bazı raporlu ilaçlar artık aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Bu adım, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve hastaların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kronik Hastalıklar İçin Büyük Kolaylık

Düzenleme kapsamında, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısı artırıldı. Kronik Hepatit B ve D, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da bu listeye eklendi. Böylece, hastalar hastanede sıra beklemeden aile hekimlerinden ilaçlarını yazdırabilecekler. Bu durum, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler için büyük bir rahatlık sağlayacak.

Yıllık Reçete Dönemi Başlıyor

Mevcut uygulamada hekimler, en fazla 3 aylık ilaç reçete edebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla kadar uzatılabilecek. Raporu düzenleyen hekim, hastaların ilaçlarını 1 yıl boyunca, 3 aylık dozlar halinde alabilmelerini sağlayacak. Bu sayede, hastalar sürekli doktora gitmek zorunda kalmadan ilaçlarına erişebilecekler.

Hastanelerdeki Yoğunluk Azalacak

Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin hastanelerdeki yoğunluğu azaltacağını vurguladı. Hastalar, özellikle kronik hastalıklar için sık sık hastanelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Aile hekimlerine verilen bu yetki, hem hastanelerdeki yükü hafifletecek hem de hastaların daha hızlı ve kolay bir şekilde ilaçlarına ulaşmasını sağlayacak.

Raporlu İlaçlarda Devrim Niteliğinde Adım

Bu yeni düzenleme, raporlu ilaç kullanan hastalar için devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı, bu uygulama ile hem hastaların hem de sağlık sisteminin işleyişini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Uzun vadede, sağlık hizmetlerine erişimde önemli iyileşmeler sağlanması bekleniyor.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, düzenlemenin uygulamaya geçiş tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Ancak, en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Vatandaşların bu yeni düzenlemeden maksimum fayda sağlaması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.