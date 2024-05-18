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Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı

Bolu Mudurnu'da, Taşkesti beldesi Nallıhan Akyazı karayolunda kontrolden çıkan tır devrildi, 1 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı mask
Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Nallıhan Akyazı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve 1 kişi yaralandı. Olay, Taşkesti beldesinde gerçekleşti ve kazada N.A. idaresindeki 06 BHS 99 plakalı Scania marka tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı

Kazanın Detayları ve İlk Müdahale

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralanan sürücü N.A. hızla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kara yolunda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve yolun güvenli bir şekilde kullanılması sağlandı.Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı

Kurtarma Çalışmaları

Devrilen tır, olay yerine gelen çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışının normale dönmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemeler, polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.
# mudurnu, trafik, polis

18 May 2024 - 17:40 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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