Kontrolden çıkan tır Bolu Mudurnu'da devrildi! 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Nallıhan Akyazı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve 1 kişi yaralandı. Olay, Taşkesti beldesinde gerçekleşti ve kazada N.A. idaresindeki 06 BHS 99 plakalı Scania marka tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazanın Detayları ve İlk Müdahale
Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralanan sürücü N.A. hızla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kara yolunda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve yolun güvenli bir şekilde kullanılması sağlandı.
Kurtarma Çalışmaları
Devrilen tır, olay yerine gelen çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışının normale dönmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemeler, polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.