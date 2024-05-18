Obezite Çocuklarda Hipertansiyonu Artırdı

Çocuklarda Hipertansiyonun Yükselişi

Türkiye’de her üç kişiden biri hipertansiyon hastasıdır ve çocuklarda hipertansiyon görülme oranı da artış göstermektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Yıldız, çocuklarda hipertansiyonun sebeplerini ve ailelerin bu konuda alması gereken önlemleri açıkladı.

Hipertansiyon Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Hipertansiyon, kan basıncının yaş, cinsiyet ve boya göre belirlenen sınır değerlerin üstünde olması durumudur. Prof. Dr. Yıldız, 13 yaşına kadar olan çocuklar için yaş, cinsiyet ve boya göre hazırlanmış özel tablolar ve grafiklerin kullanıldığını, 13 yaş üzeri çocuklarda ise kan basıncının 120/80 mmHg ve altının normal, 130/80 mmHg ve üzerinin ise evre 1 hipertansiyon olarak tanımlandığını belirtti.

Çocuklarda Hipertansiyonun Sebepleri

Çocuklarda hipertansiyon, yetişkinlerden farklı olarak yüzde 80-90 oranında altta yatan bir nedene bağlı olarak gelişmektedir. Obezite, böbrek atardamarında darlık, kalpten çıkan ana atardamar olan aort damarında darlık gibi nedenler çocuklarda hipertansiyonun başlıca sebepleridir. Ayrıca, hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar, doğumsal ve edinsel böbrek hastalıkları da hipertansiyona yol açabilmektedir.

Yaşa Göre Hipertansiyonun Nedenleri

Her yaş grubunda hipertansiyonun sebepleri farklılık gösterebilmektedir. Yenidoğan ve bebeklik döneminde kalp ve damar hastalıkları ile doğumsal böbrek hastalıkları ön plandayken, 6-10 yaş arası çocuklarda glomerulonefritler gibi böbrek hastalıkları ve esansiyel hipertansiyon sık görülmektedir. 6-18 yaş arası çocuklarda ise obezite ve esansiyel hipertansiyon en yaygın sebeplerdir.

Hipertansiyon Belirtileri

Çocuklarda yüksek tansiyon genellikle belirti vermeyebilir ve muayene sırasında kan basıncının ölçülmesiyle saptanabilir. Ciddi hipertansiyonda halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi belirtiler görülebilir. Ayrıca, hipertansiyon hayatı tehdit eden düzeylere ulaşırsa acil müdahale gerektirebilir.

Tedavi Ve Önleme Yöntemleri

Hipertansiyon tespit edilen çocuklarda öncelikle uygun yöntemle kan basıncı ölçülerek tanı doğrulanır ve altta yatan nedenler belirlenir. Obeziteye bağlı hipertansiyon vakalarında kilo verilmesi ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir. İlaç tedavisi, organ hasarı olan vakalarda kullanılmaktadır ve her hasta için uygun ilaç doktor tarafından belirlenmektedir.

Ailelere Tavsiyeler

Hipertansiyonu olan çocukların ailelerine büyük görev düşmektedir. Aileler, çocuklarda hipertansiyon belirtilerine dikkat etmeli ve şüphe durumunda hemen doktora başvurmalıdır. Ayrıca, çocukların sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmaları teşvik edilmelidir. Ailelerin bu konuda çocuklarına örnek olmaları ve onları motive etmeleri büyük önem taşımaktadır.